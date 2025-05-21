В Кремле прокомментировали предложение Ватикана о переговорах с Украиной
Песков: решение по месту дальнейших переговоров России и Украины не принималось
Собор Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Ватикана провести следующие переговоры там.
Ранее папа Римский Лев XIV в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной.
"Пока по месту дальнейших переговоров решение не принималось. Конечно, это решение принимается всеми заинтересованными сторонами, такого решения пока не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о мнении Кремля насчет предложения папы Римский Льва XIV провести следующие переговоры с Украиной в Ватикане.
Накануне лидеры ряда европейских стран-союзниц Украины в разговоре с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским положительно оценили готовность папы Льва принять мирные переговоры между Россией и Украиной в Ватикане.
В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта.
Папа Лев на прошлой неделе заявил о готовности Святого престола выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Выступая на встрече с представителями Восточных церквей, он заявил, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза".
Папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. О предоставлении Ватикана как площадки для переговоров говорил и сам Паролин. В мае 2023 года Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
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