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Москва не получала предложений от Ватикана по Украине, заявил Песков
Москва не получала предложений от Ватикана по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2025
Москва не получала предложений от Ватикана по Украине, заявил Песков
Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству в урегулировании ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:53:00+03:00
2025-05-21T12:53:00+03:00
2025-05-21T12:53:00+03:00
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дмитрий песков
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству в урегулировании ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока не было, конкретики никакой нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поступали ли конкретные предложения от Ватикана по сотрудничеству с Москвой по содействию в украинском урегулировании. В минувшую пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта. Папа Лев XIV на прошлой неделе заявил о готовности Святого престола выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Выступая на встрече с представителями Восточных церквей, он заявил, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза".
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в мире, ватикан, москва, украина, дмитрий песков, пьетро паролин, марко рубио, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Ватикан, Москва, Украина, Дмитрий Песков, Пьетро Паролин, Марко Рубио, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Москва не получала предложений от Ватикана по Украине, заявил Песков
Песков: Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по Украине
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству в урегулировании ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока не было, конкретики никакой нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поступали ли конкретные предложения от Ватикана по сотрудничеству с Москвой по содействию в украинском урегулировании.
В минувшую пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта.
Папа Лев XIV на прошлой неделе заявил о готовности Святого престола выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Выступая на встрече с представителями Восточных церквей, он заявил, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза".