https://ria.ru/20250521/vatikan-2018234413.html

Москва не получала предложений от Ватикана по Украине, заявил Песков

Москва не получала предложений от Ватикана по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2025

Москва не получала предложений от Ватикана по Украине, заявил Песков

Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству в урегулировании ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:53:00+03:00

2025-05-21T12:53:00+03:00

2025-05-21T12:53:00+03:00

в мире

ватикан

москва

украина

дмитрий песков

пьетро паролин

марко рубио

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148117/46/1481174623_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_75c92af4f8bd8b826af7a6101f64589a.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству в урегулировании ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока не было, конкретики никакой нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поступали ли конкретные предложения от Ватикана по сотрудничеству с Москвой по содействию в украинском урегулировании. В минувшую пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта. Папа Лев XIV на прошлой неделе заявил о готовности Святого престола выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Выступая на встрече с представителями Восточных церквей, он заявил, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза".

https://ria.ru/20250517/rubio-2017628242.html

ватикан

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ватикан, москва, украина, дмитрий песков, пьетро паролин, марко рубио, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025