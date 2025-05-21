https://ria.ru/20250521/uran-2018228323.html
США выгодно покупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев
США выгодно покупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.05.2025
США выгодно покупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев
США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:32:00+03:00
2025-05-21T12:32:00+03:00
2025-05-21T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Несмотря на все запреты, американцы его (обогащенный уран - ред.) покупают, потому что им это выгодно", - сказал Лихачев журналистам.
https://ria.ru/20250514/aes-2016923825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия
Ядерные технологии, США, Россия
США выгодно покупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев
Лихачев: США выгодно покупать обогащенный уран у России, несмотря на запреты