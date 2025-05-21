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США выгодно покупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.05.2025
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Ядерные технологии
 
12:32 21.05.2025 (обновлено: 12:34 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/uran-2018228323.html
США выгодно покупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев
США выгодно покупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.05.2025
США выгодно покупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев
США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:32:00+03:00
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ядерные технологии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Несмотря на все запреты, американцы его (обогащенный уран - ред.) покупают, потому что им это выгодно", - сказал Лихачев журналистам.
https://ria.ru/20250514/aes-2016923825.html
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сша, россия
Ядерные технологии, США, Россия
США выгодно покупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев

Лихачев: США выгодно покупать обогащенный уран у России, несмотря на запреты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Несмотря на все запреты, американцы его (обогащенный уран - ред.) покупают, потому что им это выгодно", - сказал Лихачев журналистам.
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Ядерные технологииСШАРоссия
 
 
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