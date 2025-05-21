https://ria.ru/20250521/uran-2018228323.html

США выгодно покупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев

США выгодно покупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.05.2025

США выгодно покупать обогащенный уран у России, заявил Лихачев

США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:32:00+03:00

2025-05-21T12:32:00+03:00

2025-05-21T12:34:00+03:00

ядерные технологии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США выгодно закупать обогащенный уран у России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Несмотря на все запреты, американцы его (обогащенный уран - ред.) покупают, потому что им это выгодно", - сказал Лихачев журналистам.

https://ria.ru/20250514/aes-2016923825.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия