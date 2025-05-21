Рейтинг@Mail.ru
США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 21.05.2025 (обновлено: 01:19 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/uran-2018149216.html
США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявили в Пентагоне
США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 21.05.2025
США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявили в Пентагоне
США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявил в среду адмирал Уильям Хьюстон, возглавляющий программу ядерных реакторов ВМС США, на фоне... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T01:18:00+03:00
2025-05-21T01:19:00+03:00
в мире
сша
россия
джо байден
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_0:303:2790:1872_1920x0_80_0_0_415744de9341cbf56f2894a924279562.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявил в среду адмирал Уильям Хьюстон, возглавляющий программу ядерных реакторов ВМС США, на фоне ограничений поставок из РФ. "Мы получаем его из существующих запасов. Мы не производили высокообогащенный уран с 1992 года, и для моей программы, которая является основным пользователем, потому что я фактически расходую этот высокообогащенный уран, потому что я использую его в своих реакторах, мы обеспечены до 2050-х годов", - заявил Хьюстон на слушаниях в сенате. В прошлом году правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Бывший президент США Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго. После введенного РФ ограничения в администрации Байдена заявили, что оно создало риск перебоев в производстве атомной энергии в США и у их союзников.
https://ria.ru/20250108/uran-1992799082.html
https://ria.ru/20240812/ssha-1965575095.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_6e92c67a1a70a77f69063d179bb6c1ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин
В мире, США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин
США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявили в Пентагоне

Адмирал Хьюстон: США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗнак радиации
Знак радиации - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Знак радиации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявил в среду адмирал Уильям Хьюстон, возглавляющий программу ядерных реакторов ВМС США, на фоне ограничений поставок из РФ.
"Мы получаем его из существующих запасов. Мы не производили высокообогащенный уран с 1992 года, и для моей программы, которая является основным пользователем, потому что я фактически расходую этот высокообогащенный уран, потому что я использую его в своих реакторах, мы обеспечены до 2050-х годов", - заявил Хьюстон на слушаниях в сенате.
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Россия в ноябре поставила США уран на 49 миллионов долларов
8 января, 11:23
В прошлом году правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Бывший президент США Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.
После введенного РФ ограничения в администрации Байдена заявили, что оно создало риск перебоев в производстве атомной энергии в США и у их союзников.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В США вступает в силу закон о запрете на импорт урана из России
12 августа 2024, 00:43
 
В миреСШАРоссияДжо БайденВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала