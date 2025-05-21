https://ria.ru/20250521/uran-2018149216.html

США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявили в Пентагоне

США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 21.05.2025

США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявили в Пентагоне

США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявил в среду адмирал Уильям Хьюстон, возглавляющий программу ядерных реакторов ВМС США, на фоне... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T01:18:00+03:00

2025-05-21T01:18:00+03:00

2025-05-21T01:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США хватит запасов обогащенного урана до 2050-х годов, заявил в среду адмирал Уильям Хьюстон, возглавляющий программу ядерных реакторов ВМС США, на фоне ограничений поставок из РФ. "Мы получаем его из существующих запасов. Мы не производили высокообогащенный уран с 1992 года, и для моей программы, которая является основным пользователем, потому что я фактически расходую этот высокообогащенный уран, потому что я использую его в своих реакторах, мы обеспечены до 2050-х годов", - заявил Хьюстон на слушаниях в сенате. В прошлом году правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Бывший президент США Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго. После введенного РФ ограничения в администрации Байдена заявили, что оно создало риск перебоев в производстве атомной энергии в США и у их союзников.

https://ria.ru/20250108/uran-1992799082.html

https://ria.ru/20240812/ssha-1965575095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин