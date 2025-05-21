На Украине суд отобрал женский монастырь у канонической УПЦ
Ровенский суд лишил УПЦ права собственности на монастырь в Житомирской области
CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon / Васильевская церковь и территория Свято-Васильевского женского монастыря в Овруче
Васильевская церковь и территория Свято-Васильевского женского монастыря в Овруче. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Ровенский Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд лишил каноническую Украинскую православную церковь права собственности на комплекс сооружений Свято-Васильевского женского монастыря в Житомирской области, сообщило в среду издание "Религиозно-информационная служба Украины".
"Решением Ровенского Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда… комплекс сооружений Свято-Васильевского женского монастыря в Овруче вернули в собственность государства. Суд отменил право частной собственности на памятник архитектуры национального значения, которое находилось в пользовании религиозной общины УПЦ более 19 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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