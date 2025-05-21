https://ria.ru/20250521/upts-2018265571.html

На Украине суд отобрал женский монастырь у канонической УПЦ

На Украине суд отобрал женский монастырь у канонической УПЦ - РИА Новости, 21.05.2025

На Украине суд отобрал женский монастырь у канонической УПЦ

Ровенский Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд лишил каноническую Украинскую православную церковь права собственности на комплекс сооружений... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:08:00+03:00

2025-05-21T15:08:00+03:00

2025-05-21T15:18:00+03:00

религия

житомирская область

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украина

владимир зеленский

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московский патриархат

служба безопасности украины

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Ровенский Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд лишил каноническую Украинскую православную церковь права собственности на комплекс сооружений Свято-Васильевского женского монастыря в Житомирской области, сообщило в среду издание "Религиозно-информационная служба Украины". "Решением Ровенского Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда… комплекс сооружений Свято-Васильевского женского монастыря в Овруче вернули в собственность государства. Суд отменил право частной собственности на памятник архитектуры национального значения, которое находилось в пользовании религиозной общины УПЦ более 19 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981689262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

житомирская область, россия, украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц