В Югре исключили из "Единой России" мужчину, унизившего уборщицу библиотеки
Члена МГЕР Афлятунова исключили из партии после унижения уборщицы библиотеки
© Фото : Альберт Афлятунов / ВКАльберт Афлятунов
© Фото : Альберт Афлятунов / ВК
Альберт Афлятунов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Член "Молодой гвардии Единой России" Альберт Афлятунов из Нефтеюганска исключен из партии после публикации в соцсетях видео, на котором он унижает уборщицу местной библиотеки, сообщило региональное отделение ЕР.
Ранее Афлятунов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что уборщица не пустила его в помещения библиотеки в выходной день. Он заявил, что "техничка какая-то" не имеет права вступать с ним в полемику, должна мыть полы, а он будет это контролировать.
"После публикации данной информации члены местного политического совета "Единой России" изучили аккаунт Альберта Афлятунова в соцсети, получили его письменные объяснения и пришли к выводу, что его поведение является дискредитирующим партию. После этого, в соответствии с уставом партии, президиум регионального политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения утвердил решение от 21 мая "Об исключении Афлятунова Альберта Ильгизовича из партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель регионального исполкома партии Николай Заболотнев, сотруднице библиотеки будет оказана вся необходимая помощь по обращению в прокуратуру и суд.
Мэра камчатского Елизово исключили из "Единой России" за ее дискредитацию
7 февраля 2024, 01:50