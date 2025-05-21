Рейтинг@Mail.ru
В Югре исключили из "Единой России" мужчину, унизившего уборщицу библиотеки - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/unizhenie-2018258271.html
В Югре исключили из "Единой России" мужчину, унизившего уборщицу библиотеки
В Югре исключили из "Единой России" мужчину, унизившего уборщицу библиотеки - РИА Новости, 21.05.2025
В Югре исключили из "Единой России" мужчину, унизившего уборщицу библиотеки
Член "Молодой гвардии Единой России" Альберт Афлятунов из Нефтеюганска исключен из партии после публикации в соцсетях видео, на котором он унижает уборщицу... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:36:00+03:00
2025-05-21T14:36:00+03:00
нефтеюганск
единая россия
молодая гвардия единой россии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018257492_0:235:1666:1172_1920x0_80_0_0_277df1aecfc58e9507bd0d9ec78e628c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Член "Молодой гвардии Единой России" Альберт Афлятунов из Нефтеюганска исключен из партии после публикации в соцсетях видео, на котором он унижает уборщицу местной библиотеки, сообщило региональное отделение ЕР. Ранее Афлятунов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что уборщица не пустила его в помещения библиотеки в выходной день. Он заявил, что "техничка какая-то" не имеет права вступать с ним в полемику, должна мыть полы, а он будет это контролировать. "После публикации данной информации члены местного политического совета "Единой России" изучили аккаунт Альберта Афлятунова в соцсети, получили его письменные объяснения и пришли к выводу, что его поведение является дискредитирующим партию. После этого, в соответствии с уставом партии, президиум регионального политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения утвердил решение от 21 мая "Об исключении Афлятунова Альберта Ильгизовича из партии "Единая Россия", - говорится в сообщении. Как отметил руководитель регионального исполкома партии Николай Заболотнев, сотруднице библиотеки будет оказана вся необходимая помощь по обращению в прокуратуру и суд.
https://ria.ru/20240207/diskreditatsiya-1925825462.html
нефтеюганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018257492_0:215:1666:1465_1920x0_80_0_0_3a86a0955c56206aa9dc1c56bc6f5d4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нефтеюганск, единая россия, молодая гвардия единой россии, происшествия
Нефтеюганск, Единая Россия, Молодая гвардия Единой России, Происшествия
В Югре исключили из "Единой России" мужчину, унизившего уборщицу библиотеки

Члена МГЕР Афлятунова исключили из партии после унижения уборщицы библиотеки

© Фото : Альберт Афлятунов / ВКАльберт Афлятунов
Альберт Афлятунов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Альберт Афлятунов / ВК
Альберт Афлятунов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Член "Молодой гвардии Единой России" Альберт Афлятунов из Нефтеюганска исключен из партии после публикации в соцсетях видео, на котором он унижает уборщицу местной библиотеки, сообщило региональное отделение ЕР.
Ранее Афлятунов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что уборщица не пустила его в помещения библиотеки в выходной день. Он заявил, что "техничка какая-то" не имеет права вступать с ним в полемику, должна мыть полы, а он будет это контролировать.
"После публикации данной информации члены местного политического совета "Единой России" изучили аккаунт Альберта Афлятунова в соцсети, получили его письменные объяснения и пришли к выводу, что его поведение является дискредитирующим партию. После этого, в соответствии с уставом партии, президиум регионального политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения утвердил решение от 21 мая "Об исключении Афлятунова Альберта Ильгизовича из партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель регионального исполкома партии Николай Заболотнев, сотруднице библиотеки будет оказана вся необходимая помощь по обращению в прокуратуру и суд.
Глава Елизовского городского поселения Артем Гаглошвили - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Мэра камчатского Елизово исключили из "Единой России" за ее дискредитацию
7 февраля 2024, 01:50
 
НефтеюганскЕдиная РоссияМолодая гвардия Единой РоссииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала