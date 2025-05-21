https://ria.ru/20250521/unizhenie-2018258271.html

В Югре исключили из "Единой России" мужчину, унизившего уборщицу библиотеки

В Югре исключили из "Единой России" мужчину, унизившего уборщицу библиотеки - РИА Новости, 21.05.2025

В Югре исключили из "Единой России" мужчину, унизившего уборщицу библиотеки

Член "Молодой гвардии Единой России" Альберт Афлятунов из Нефтеюганска исключен из партии после публикации в соцсетях видео, на котором он унижает уборщицу... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:36:00+03:00

2025-05-21T14:36:00+03:00

2025-05-21T14:36:00+03:00

нефтеюганск

единая россия

молодая гвардия единой россии

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Член "Молодой гвардии Единой России" Альберт Афлятунов из Нефтеюганска исключен из партии после публикации в соцсетях видео, на котором он унижает уборщицу местной библиотеки, сообщило региональное отделение ЕР. Ранее Афлятунов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что уборщица не пустила его в помещения библиотеки в выходной день. Он заявил, что "техничка какая-то" не имеет права вступать с ним в полемику, должна мыть полы, а он будет это контролировать. "После публикации данной информации члены местного политического совета "Единой России" изучили аккаунт Альберта Афлятунова в соцсети, получили его письменные объяснения и пришли к выводу, что его поведение является дискредитирующим партию. После этого, в соответствии с уставом партии, президиум регионального политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения утвердил решение от 21 мая "Об исключении Афлятунова Альберта Ильгизовича из партии "Единая Россия", - говорится в сообщении. Как отметил руководитель регионального исполкома партии Николай Заболотнев, сотруднице библиотеки будет оказана вся необходимая помощь по обращению в прокуратуру и суд.

https://ria.ru/20240207/diskreditatsiya-1925825462.html

нефтеюганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нефтеюганск, единая россия, молодая гвардия единой россии, происшествия