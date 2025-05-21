https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html

"Придется признать". В США сообщили Украине неутешительные новости

"Придется признать". В США сообщили Украине неутешительные новости - РИА Новости, 21.05.2025

"Придется признать". В США сообщили Украине неутешительные новости

В случае выхода США из конфликта Украина потерпит крах, с которым Европе придется смириться, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T23:17:00+03:00

2025-05-21T23:17:00+03:00

2025-05-21T23:17:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В случае выхода США из конфликта Украина потерпит крах, с которым Европе придется смириться, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Через несколько месяцев, когда они (европейские лидеры. — Прим. ред.) будут притворяться, что оказывают помощь Украине, они смогут придумать общую версию, которая избавит их от чувства вины за последние три года, или хотя бы попытаются. Но им придется признать, что Украина скоро пойдет на дно", — сказал он.Доктороу также отметил, что европейским политикам придется столкнуться с фактом победы России в конфликте.Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уступят свою роль в урегулировании кризиса на Украине Европе, если не будет существенного прогресса.Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие. Американский экономист Джеффри Сакс 23 апреля в разговоре с РИА Новости заявил, что Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине: Киеву придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона.

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018345651.html

https://ria.ru/20250521/tramp-2018327583.html

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