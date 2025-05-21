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"Придется признать". В США сообщили Украине неутешительные новости - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html
"Придется признать". В США сообщили Украине неутешительные новости
"Придется признать". В США сообщили Украине неутешительные новости - РИА Новости, 21.05.2025
"Придется признать". В США сообщили Украине неутешительные новости
В случае выхода США из конфликта Украина потерпит крах, с которым Европе придется смириться, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:17:00+03:00
2025-05-21T23:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В случае выхода США из конфликта Украина потерпит крах, с которым Европе придется смириться, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Через несколько месяцев, когда они (европейские лидеры. — Прим. ред.) будут притворяться, что оказывают помощь Украине, они смогут придумать общую версию, которая избавит их от чувства вины за последние три года, или хотя бы попытаются. Но им придется признать, что Украина скоро пойдет на дно", — сказал он.Доктороу также отметил, что европейским политикам придется столкнуться с фактом победы России в конфликте.Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уступят свою роль в урегулировании кризиса на Украине Европе, если не будет существенного прогресса.Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие. Американский экономист Джеффри Сакс 23 апреля в разговоре с РИА Новости заявил, что Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине: Киеву придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона.
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018345651.html
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в мире, украина, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа
"Придется признать". В США сообщили Украине неутешительные новости

Политолог Доктороу: европейским лидерам придется признать крах Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В случае выхода США из конфликта Украина потерпит крах, с которым Европе придется смириться, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Через несколько месяцев, когда они (европейские лидеры. — Прим. ред.) будут притворяться, что оказывают помощь Украине, они смогут придумать общую версию, которая избавит их от чувства вины за последние три года, или хотя бы попытаются. Но им придется признать, что Украина скоро пойдет на дно", — сказал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
"Вот-вот начнут делить". На Западе сделали мрачное заявление об Украине
Вчера, 20:36
Доктороу также отметил, что европейским политикам придется столкнуться с фактом победы России в конфликте.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уступят свою роль в урегулировании кризиса на Украине Европе, если не будет существенного прогресса.
Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие. Американский экономист Джеффри Сакс 23 апреля в разговоре с РИА Новости заявил, что Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине: Киеву придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
СМИ раскрыли, что сказал Трамп европейским лидерам после беседы с Путиным
Вчера, 18:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропа
 
 
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