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Житель Львова распылил газ в лицо сотрудникам военкомата и полиции
Житель Львова распылил газ в лицо сотрудникам военкомата и полиции - РИА Новости, 21.05.2025
Житель Львова распылил газ в лицо сотрудникам военкомата и полиции
В украинском Львове мужчина мобилизационного возраста распылил газ в лицо сотрудникам военкомата и полиции, сообщает в среду пресс-служба Львовского областного... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:01:00+03:00
2025-05-21T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В украинском Львове мужчина мобилизационного возраста распылил газ в лицо сотрудникам военкомата и полиции, сообщает в среду пресс-служба Львовского областного военкомата. По данным военкомата, военнослужащие с полицией проводили оповещение военнообязанных в городе. При попытке проверить документы один из мужчин попытался скрыться. "Уже когда его почти догнали, мужчина резко обернулся и распылил, вероятно, перечный газ. В результате милиционер и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*. Из сообщения следует, что мужчину все же задержали. Им оказался военнообязанный гражданин, находившийся в розыске. Решается вопрос об открытии уголовного дела. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, львов, украина, вооруженные силы украины
В мире, Львов, Украина, Вооруженные силы Украины
Житель Львова распылил газ в лицо сотрудникам военкомата и полиции
Житель Львова распылил газ в лицо сотрудникам ТЦК и полиции, спасаясь от погони
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В украинском Львове мужчина мобилизационного возраста распылил газ в лицо сотрудникам военкомата и полиции, сообщает в среду пресс-служба Львовского областного военкомата.
По данным военкомата, военнослужащие с полицией проводили оповещение военнообязанных в городе. При попытке проверить документы один из мужчин попытался скрыться.
"Уже когда его почти догнали, мужчина резко обернулся и распылил, вероятно, перечный газ. В результате милиционер и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.
Из сообщения следует, что мужчину все же задержали. Им оказался военнообязанный гражданин, находившийся в розыске. Решается вопрос об открытии уголовного дела.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Выезд с Украины
мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.