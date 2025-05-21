https://ria.ru/20250521/ukraina-2018357660.html

Житель Львова распылил газ в лицо сотрудникам военкомата и полиции

Житель Львова распылил газ в лицо сотрудникам военкомата и полиции - РИА Новости, 21.05.2025

Житель Львова распылил газ в лицо сотрудникам военкомата и полиции

В украинском Львове мужчина мобилизационного возраста распылил газ в лицо сотрудникам военкомата и полиции, сообщает в среду пресс-служба Львовского областного... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T23:01:00+03:00

2025-05-21T23:01:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В украинском Львове мужчина мобилизационного возраста распылил газ в лицо сотрудникам военкомата и полиции, сообщает в среду пресс-служба Львовского областного военкомата. По данным военкомата, военнослужащие с полицией проводили оповещение военнообязанных в городе. При попытке проверить документы один из мужчин попытался скрыться. "Уже когда его почти догнали, мужчина резко обернулся и распылил, вероятно, перечный газ. В результате милиционер и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*. Из сообщения следует, что мужчину все же задержали. Им оказался военнообязанный гражданин, находившийся в розыске. Решается вопрос об открытии уголовного дела. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250519/zelenskij-2017802042.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016392109.html

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в мире, львов, украина, вооруженные силы украины