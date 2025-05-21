"Вот-вот начнут делить". На Западе сделали мрачное заявление об Украине
L'AntiDiplomatico: Украина при Зеленском оказалась на грани гражданской войны
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. За время нахождения Владимира Зеленского у власти Украина оказалась на грани сокрушительного поражения в СВО и гражданской войны, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Какого "прогресса" добились украинцы за шесть лет, отдав предпочтение актеру (Зеленскому. — Прим. ред.), обещавшему скорое завершение войны, которую предприниматель Петр Порошенко* вел пять лет против народа Донбасса, можно увидеть сегодня. И его можно оценить, взглянув на Украину, находящуюся на грани сокрушительного военного поражения и начала гражданской войны, в ходе которой объединятся фракции, подчиняющиеся тому или иному местному олигархическому клану или связанные с новыми евроатлантическими хозяевами, и вот-вот начнут делить то, что осталось от природных богатств Украины", — говорится в публикации.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что избрание Зеленского в 2019 году президентом Украины стало трагедией для страны.
Как отметил ирландский журналист Чей Боуз, глава киевского режима не выполнил своих обещаний, данных при избрании на пятилетний срок, в частности, положить конец конфликту с Россией и покончить с коррупцией.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал главу киевского режима "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.