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"Вот-вот начнут делить". На Западе сделали мрачное заявление об Украине - РИА Новости, 21.05.2025
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20:36 21.05.2025 (обновлено: 20:41 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018345651.html
"Вот-вот начнут делить". На Западе сделали мрачное заявление об Украине
"Вот-вот начнут делить". На Западе сделали мрачное заявление об Украине - РИА Новости, 21.05.2025
"Вот-вот начнут делить". На Западе сделали мрачное заявление об Украине
За время нахождения Владимира Зеленского у власти Украина оказалась на грани сокрушительного поражения в СВО и гражданской войны, пишет итальянское издание... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:36:00+03:00
2025-05-21T20:41:00+03:00
в мире
украина
донбасс
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. За время нахождения Владимира Зеленского у власти Украина оказалась на грани сокрушительного поражения в СВО и гражданской войны, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico."Какого "прогресса" добились украинцы за шесть лет, отдав предпочтение актеру (Зеленскому. — Прим. ред.), обещавшему скорое завершение войны, которую предприниматель Петр Порошенко* вел пять лет против народа Донбасса, можно увидеть сегодня. И его можно оценить, взглянув на Украину, находящуюся на грани сокрушительного военного поражения и начала гражданской войны, в ходе которой объединятся фракции, подчиняющиеся тому или иному местному олигархическому клану или связанные с новыми евроатлантическими хозяевами, и вот-вот начнут делить то, что осталось от природных богатств Украины", — говорится в публикации.Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что избрание Зеленского в 2019 году президентом Украины стало трагедией для страны.Как отметил ирландский журналист Чей Боуз, глава киевского режима не выполнил своих обещаний, данных при избрании на пятилетний срок, в частности, положить конец конфликту с Россией и покончить с коррупцией.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал главу киевского режима "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018264307.html
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в мире, украина, донбасс, владимир зеленский, петр порошенко
В мире, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
"Вот-вот начнут делить". На Западе сделали мрачное заявление об Украине

L'AntiDiplomatico: Украина при Зеленском оказалась на грани гражданской войны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. За время нахождения Владимира Зеленского у власти Украина оказалась на грани сокрушительного поражения в СВО и гражданской войны, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Какого "прогресса" добились украинцы за шесть лет, отдав предпочтение актеру (Зеленскому. — Прим. ред.), обещавшему скорое завершение войны, которую предприниматель Петр Порошенко* вел пять лет против народа Донбасса, можно увидеть сегодня. И его можно оценить, взглянув на Украину, находящуюся на грани сокрушительного военного поражения и начала гражданской войны, в ходе которой объединятся фракции, подчиняющиеся тому или иному местному олигархическому клану или связанные с новыми евроатлантическими хозяевами, и вот-вот начнут делить то, что осталось от природных богатств Украины", — говорится в публикации.
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Вчера, 15:02
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что избрание Зеленского в 2019 году президентом Украины стало трагедией для страны.
Как отметил ирландский журналист Чей Боуз, глава киевского режима не выполнил своих обещаний, данных при избрании на пятилетний срок, в частности, положить конец конфликту с Россией и покончить с коррупцией.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал главу киевского режима "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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