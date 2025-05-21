https://ria.ru/20250521/ukraina-2018309877.html

Украина хочет выйти из ряда соглашений с Россией и Белоруссией

Украина хочет выйти из ряда соглашений с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 21.05.2025

Украина хочет выйти из ряда соглашений с Россией и Белоруссией

Кабмин Украины принял решение об одностороннем выходе страны из ряда соглашений и договоров с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ, сообщил в среду... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:47:00+03:00

2025-05-21T17:47:00+03:00

2025-05-21T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Кабмин Украины принял решение об одностороннем выходе страны из ряда соглашений и договоров с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ, сообщил в среду представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. По словам Мельничука, правительство Украины одобрило проект закона "О прекращении действия, выходе и денонсации международных договоров Украины, заключенных правительством Украины с правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и в рамках Содружества Независимых Государств". Речь идет о выходе и денонсации 14 международных договоров. В частности, Украина выходит из соглашений с Россией о взаимном зачете задолженности за поставленные энергоресурсы от 1997 года, об условиях резервных поставок и оплаты российского природного газа на Украину в 2001 году, о предоставлении государственного кредита для финансирования достройки атомных электростанций на территории Украины от 2002 года. Мельничук добавил, что планируется прекратить действие протокола с Белоруссией от 2004 года о поэтапной отмене ограничений во взаимной свободной торговле. Также кабмин одобрил выход Украины из ряда международных договоров: о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов от 1997 года, о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков от 1999 года, о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 2011 года. Также предлагается денонсировать соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников СНГ от 1993 года.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2015618219.html

https://ria.ru/20250405/posol-2009482783.html

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украина, россия, белоруссия, снг, верховная рада украины, в мире