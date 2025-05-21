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Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 21.05.2025
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Религия
 
15:15 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018267269.html
Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины
Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 21.05.2025
Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при поддержке полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:15:00+03:00
2025-05-21T15:15:00+03:00
религия
украина
черновицкая область
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при поддержке полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области на западе Украины, сообщает Союз православных журналистов. "Утром 21 мая в буковинском селе Усть-Путила боевики ПЦУ захватили Параскевинский храм УПЦ…Верующие, которые пришли на литургию, в свой храм попасть не смогли. Внутри закрылись захватчики, а их охраняет от прихожан полиция. Тех верующих, которые пытаются проникнуть в свою святыню, полиция грубо оттаскивает за территорию храма", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединения. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015422484.html
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украина, черновицкая область, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире, православие
Религия, Украина, Черновицкая область, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Православие
Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины

Сторонники ПЦУ при поддержке полиции захватили храм УПЦ в Черновицкой области

© СПЖ - новости Православия/TelegramЗахват храма в селе Усть-Путила
Захват храма в селе Усть-Путила - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© СПЖ - новости Православия/Telegram
Захват храма в селе Усть-Путила
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при поддержке полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области на западе Украины, сообщает Союз православных журналистов.
"Утром 21 мая в буковинском селе Усть-Путила боевики ПЦУ захватили Параскевинский храм УПЦ…Верующие, которые пришли на литургию, в свой храм попасть не смогли. Внутри закрылись захватчики, а их охраняет от прихожан полиция. Тех верующих, которые пытаются проникнуть в свою святыню, полиция грубо оттаскивает за территорию храма", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединения.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Папа Римский Франциск при жизни раскритиковал гонения на УПЦ на Украине
7 мая, 02:12
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
На торжественной литургии в храме - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Митрополит рассказал о ситуации с храмами на Украине
28 апреля, 22:13
 
РелигияУкраинаЧерновицкая областьУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Московский ПатриархатСитуация вокруг УПЦВ миреПравославие
 
 
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