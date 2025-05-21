https://ria.ru/20250521/ukraina-2018267269.html

Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины

Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 21.05.2025

Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины

Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при поддержке полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:15:00+03:00

2025-05-21T15:15:00+03:00

2025-05-21T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при поддержке полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области на западе Украины, сообщает Союз православных журналистов. "Утром 21 мая в буковинском селе Усть-Путила боевики ПЦУ захватили Параскевинский храм УПЦ…Верующие, которые пришли на литургию, в свой храм попасть не смогли. Внутри закрылись захватчики, а их охраняет от прихожан полиция. Тех верующих, которые пытаются проникнуть в свою святыню, полиция грубо оттаскивает за территорию храма", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединения. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015422484.html

https://ria.ru/20250428/khramy-2013942250.html

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украина, черновицкая область, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире, православие