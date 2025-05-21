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На ТЭЦ в Киевской области вспыхнул пожар - РИА Новости, 21.05.2025
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15:10 21.05.2025 (обновлено: 16:04 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018266096.html
На ТЭЦ в Киевской области вспыхнул пожар
На ТЭЦ в Киевской области вспыхнул пожар - РИА Новости, 21.05.2025
На ТЭЦ в Киевской области вспыхнул пожар
Пожар произошел на Белоцерковской теплоэлектроцентрали в Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:10:00+03:00
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в мире
киевская область
белая церковь (город)
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Пожар произошел на Белоцерковской теплоэлектроцентрали в Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Киевской области горит Белоцерковская ТЭЦ. Два человека погибли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Причины возгорания не сообщаются. Отмечается, что на ТЭЦ проводились технические работы.
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киевская область
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в мире, киевская область, белая церковь (город)
В мире, Киевская область, Белая Церковь (город)
На ТЭЦ в Киевской области вспыхнул пожар

На Белоцерковской ТЭЦ в Киевской области вспыхнул пожар

Пожар на Белоцерковской ТЭЦ в Киеве, Украина. Кадр видео из соцсетей
Пожар на Белоцерковской ТЭЦ в Киеве, Украина. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Пожар на Белоцерковской ТЭЦ в Киеве, Украина. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Пожар произошел на Белоцерковской теплоэлектроцентрали в Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Киевской области горит Белоцерковская ТЭЦ. Два человека погибли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Причины возгорания не сообщаются. Отмечается, что на ТЭЦ проводились технические работы.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В подполье рассказали о потерях ВСУ после удара по заводу в Сумах
15 мая, 06:51
 
В миреКиевская областьБелая Церковь (город)
 
 
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