https://ria.ru/20250521/ukraina-2018266096.html

На ТЭЦ в Киевской области вспыхнул пожар

На ТЭЦ в Киевской области вспыхнул пожар - РИА Новости, 21.05.2025

На ТЭЦ в Киевской области вспыхнул пожар

Пожар произошел на Белоцерковской теплоэлектроцентрали в Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:10:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Пожар произошел на Белоцерковской теплоэлектроцентрали в Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Киевской области горит Белоцерковская ТЭЦ. Два человека погибли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Причины возгорания не сообщаются. Отмечается, что на ТЭЦ проводились технические работы.

https://ria.ru/20250515/sumy-2017022553.html

киевская область

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в мире, киевская область, белая церковь (город)