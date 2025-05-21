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На ТЭЦ в Киевской области вспыхнул пожар
На ТЭЦ в Киевской области вспыхнул пожар - РИА Новости, 21.05.2025
На ТЭЦ в Киевской области вспыхнул пожар
Пожар произошел на Белоцерковской теплоэлектроцентрали в Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:10:00+03:00
2025-05-21T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Пожар произошел на Белоцерковской теплоэлектроцентрали в Киевской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Киевской области горит Белоцерковская ТЭЦ. Два человека погибли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Причины возгорания не сообщаются. Отмечается, что на ТЭЦ проводились технические работы.
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в мире, киевская область, белая церковь (город)
В мире, Киевская область, Белая Церковь (город)
На ТЭЦ в Киевской области вспыхнул пожар
На Белоцерковской ТЭЦ в Киевской области вспыхнул пожар