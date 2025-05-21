https://ria.ru/20250521/ukraina-2018258937.html

"Смягчить поражение". На Западе сделали неожиданное признание об Украине

"Смягчить поражение". На Западе сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 21.05.2025

"Смягчить поражение". На Западе сделали неожиданное признание об Украине

Европы и Украины есть только один разумный путь, которым они едва ли захотят идти, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:39:00+03:00

2025-05-21T14:39:00+03:00

2025-05-21T14:39:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. У Европы и Украины есть только один разумный путь, которым они едва ли захотят идти, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Единственный рациональный путь вперед — принять, минимизировать и смягчить украинское поражение. Но они не могут пойти им", — написал аналитик.По словам Кошковича, в то время как европейские элиты основывают свое политическое существование на Украине, физическое существование Владимира Зеленского и вовсе зависит от продолжения войны.В понедельник российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.Совет ЕС в ответ утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, добавив, что Европауже начала разрабатывать новые.

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018186695.html

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владимир зеленский, золтан кошкович, владимир путин, евросоюз, украина, москва, европа, в мире