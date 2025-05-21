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СМИ: США выступили против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7 - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 21.05.2025 (обновлено: 09:30 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018174579.html
СМИ: США выступили против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7
СМИ: США выступили против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7 - РИА Новости, 21.05.2025
СМИ: США выступили против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7
Вашингтон выступил против включения пункта о поддержке Киева в коммюнике встречи министров финансов стран G7, пишет Politico со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:36:00+03:00
2025-05-21T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
россия
g7
украина
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вашингтон выступил против включения пункта о поддержке Киева в коммюнике встречи министров финансов стран G7, пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников."США против включения "дальнейшей поддержки" Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде", — говорится в публикации.Кроме того, Штаты не хотят, чтобы в коммюнике действия России на Украине назывались незаконными.Встреча министров финансов проходит в Канаде с 20 по 22 мая.После вступления в должность президента США Дональда Трампа американские представители постоянно выступают против включения в различные документы формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры западных стран используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. Так, в феврале они требовали убрать из коммюнике G7 упоминание "агрессора", а в марте — не употреблять по отношениию к России слово "санкции" в заявлении G7 по вопросам судоходства.Кроме того, в феврале США впервые проголосовали против осуждающей Россию резолюции Генассамблеи ООН и подготовили свой, нейтральный вариант. Как пояснил госсекретарь Марко Рубио, Белый дом выступает против "враждебных формулировок", потому что это может помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html
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в мире, сша, киев, россия, g7, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Россия, G7, Украина
СМИ: США выступили против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7

Politico: США не хотят включать пункт о поддержке Киева в заявление минфинов G7

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги стран — участниц G7
Флаги стран — участниц G7 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги стран — участниц G7. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вашингтон выступил против включения пункта о поддержке Киева в коммюнике встречи министров финансов стран G7, пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников.
"США против включения "дальнейшей поддержки" Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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Кроме того, Штаты не хотят, чтобы в коммюнике действия России на Украине назывались незаконными.
Встреча министров финансов проходит в Канаде с 20 по 22 мая.
После вступления в должность президента США Дональда Трампа американские представители постоянно выступают против включения в различные документы формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры западных стран используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. Так, в феврале они требовали убрать из коммюнике G7 упоминание "агрессора", а в марте — не употреблять по отношениию к России слово "санкции" в заявлении G7 по вопросам судоходства.
Кроме того, в феврале США впервые проголосовали против осуждающей Россию резолюции Генассамблеи ООН и подготовили свой, нейтральный вариант.
Как пояснил госсекретарь Марко Рубио, Белый дом выступает против "враждебных формулировок", потому что это может помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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