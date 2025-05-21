https://ria.ru/20250521/ukraina-2018174579.html
СМИ: США выступили против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7
СМИ: США выступили против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7 - РИА Новости, 21.05.2025
СМИ: США выступили против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7
Вашингтон выступил против включения пункта о поддержке Киева в коммюнике встречи министров финансов стран G7, пишет Politico со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:36:00+03:00
2025-05-21T08:36:00+03:00
2025-05-21T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
россия
g7
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000597809_0:55:3071:1782_1920x0_80_0_0_88859a67c9ff4b65af1be609b89cafb7.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вашингтон выступил против включения пункта о поддержке Киева в коммюнике встречи министров финансов стран G7, пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников."США против включения "дальнейшей поддержки" Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде", — говорится в публикации.Кроме того, Штаты не хотят, чтобы в коммюнике действия России на Украине назывались незаконными.Встреча министров финансов проходит в Канаде с 20 по 22 мая.После вступления в должность президента США Дональда Трампа американские представители постоянно выступают против включения в различные документы формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры западных стран используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. Так, в феврале они требовали убрать из коммюнике G7 упоминание "агрессора", а в марте — не употреблять по отношениию к России слово "санкции" в заявлении G7 по вопросам судоходства.Кроме того, в феврале США впервые проголосовали против осуждающей Россию резолюции Генассамблеи ООН и подготовили свой, нейтральный вариант. Как пояснил госсекретарь Марко Рубио, Белый дом выступает против "враждебных формулировок", потому что это может помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html
сша
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000597809_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_2fa5432c5e7a1e517e849c8d6b048c68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, россия, g7, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Россия, G7, Украина
СМИ: США выступили против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7
Politico: США не хотят включать пункт о поддержке Киева в заявление минфинов G7