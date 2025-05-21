https://ria.ru/20250521/ukraina-2018174579.html

СМИ: США выступили против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7

СМИ: США выступили против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7 - РИА Новости, 21.05.2025

СМИ: США выступили против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7

Вашингтон выступил против включения пункта о поддержке Киева в коммюнике встречи министров финансов стран G7, пишет Politico со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:36:00+03:00

2025-05-21T08:36:00+03:00

2025-05-21T09:30:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вашингтон выступил против включения пункта о поддержке Киева в коммюнике встречи министров финансов стран G7, пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников."США против включения "дальнейшей поддержки" Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде", — говорится в публикации.Кроме того, Штаты не хотят, чтобы в коммюнике действия России на Украине назывались незаконными.Встреча министров финансов проходит в Канаде с 20 по 22 мая.После вступления в должность президента США Дональда Трампа американские представители постоянно выступают против включения в различные документы формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры западных стран используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. Так, в феврале они требовали убрать из коммюнике G7 упоминание "агрессора", а в марте — не употреблять по отношениию к России слово "санкции" в заявлении G7 по вопросам судоходства.Кроме того, в феврале США впервые проголосовали против осуждающей Россию резолюции Генассамблеи ООН и подготовили свой, нейтральный вариант. Как пояснил госсекретарь Марко Рубио, Белый дом выступает против "враждебных формулировок", потому что это может помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, киев, россия, g7, украина