https://ria.ru/20250521/ukraina-2018164884.html

Родственники пленных украинских десантников провели акции протеста

Родственники пленных украинских десантников провели акции протеста - РИА Новости, 21.05.2025

Родственники пленных украинских десантников провели акции протеста

Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ продолжают массовые акции протеста в нескольких городах Украины, сообщили РИА... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T05:57:00+03:00

2025-05-21T05:57:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ продолжают массовые акции протеста в нескольких городах Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."После встречи в координационном штабе по вопросам обмена пленными родственники украинских военнослужащих 95-й, 80-й и 82-й ОДШБр остались без ответов, что спровоцировало новые протесты", — рассказал собеседник агентства.По его словам, протестующие уверены, что Киев намеренно игнорирует их требования и не собирается возвращать десантников, так как многих из них насильно мобилизовали и власти не заинтересованы в их возвращении. "По нашей информации, родственники переживают, что в предстоящем обмене пленными десантники снова останутся за бортом, а власти спишут это на отказ России", — заключил источник.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны. В октябре прошлого года журнал Time писал со ссылкой на помощника Зеленского, что ВСУ несут значительные потери, в результате чего военкоматы начали призывать граждан со средним возрастом 43 года.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых работники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко применяя к ним силу и избивая.

https://ria.ru/20241113/voenkomat-1983597949.html

https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2018141160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, вооруженные силы украины