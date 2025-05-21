Рейтинг@Mail.ru
Родственники пленных украинских десантников провели акции протеста - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 21.05.2025 (обновлено: 15:04 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018164884.html
Родственники пленных украинских десантников провели акции протеста
Родственники пленных украинских десантников провели акции протеста - РИА Новости, 21.05.2025
Родственники пленных украинских десантников провели акции протеста
Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ продолжают массовые акции протеста в нескольких городах Украины, сообщили РИА... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:57:00+03:00
2025-05-21T15:04:00+03:00
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ продолжают массовые акции протеста в нескольких городах Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."После встречи в координационном штабе по вопросам обмена пленными родственники украинских военнослужащих 95-й, 80-й и 82-й ОДШБр остались без ответов, что спровоцировало новые протесты", — рассказал собеседник агентства.По его словам, протестующие уверены, что Киев намеренно игнорирует их требования и не собирается возвращать десантников, так как многих из них насильно мобилизовали и власти не заинтересованы в их возвращении. "По нашей информации, родственники переживают, что в предстоящем обмене пленными десантники снова останутся за бортом, а власти спишут это на отказ России", — заключил источник.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны. В октябре прошлого года журнал Time писал со ссылкой на помощника Зеленского, что ВСУ несут значительные потери, в результате чего военкоматы начали призывать граждан со средним возрастом 43 года.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых работники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко применяя к ним силу и избивая.
https://ria.ru/20241113/voenkomat-1983597949.html
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2018141160.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b804c03a0faf151683af054ef02b773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Родственники пленных украинских десантников провели акции протеста

На Украине протестуют родственники пленных десантников 82-й ОДШБр ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ продолжают массовые акции протеста в нескольких городах Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"После встречи в координационном штабе по вопросам обмена пленными родственники украинских военнослужащих 95-й, 80-й и 82-й ОДШБр остались без ответов, что спровоцировало новые протесты", — рассказал собеседник агентства.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
На Украине родственники мобилизованных перекрыли въезд в военкомат
13 ноября 2024, 18:31
По его словам, протестующие уверены, что Киев намеренно игнорирует их требования и не собирается возвращать десантников, так как многих из них насильно мобилизовали и власти не заинтересованы в их возвращении.
«
"По нашей информации, родственники переживают, что в предстоящем обмене пленными десантники снова останутся за бортом, а власти спишут это на отказ России", — заключил источник.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны. В октябре прошлого года журнал Time писал со ссылкой на помощника Зеленского, что ВСУ несут значительные потери, в результате чего военкоматы начали призывать граждан со средним возрастом 43 года.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых работники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко применяя к ним силу и избивая.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Его не беспокоят". В США пришли в ужас от действий Зеленского
20 мая, 23:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала