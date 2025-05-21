Родственники пленных украинских десантников провели акции протеста
На Украине протестуют родственники пленных десантников 82-й ОДШБр ВСУ
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ продолжают массовые акции протеста в нескольких городах Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"После встречи в координационном штабе по вопросам обмена пленными родственники украинских военнослужащих 95-й, 80-й и 82-й ОДШБр остались без ответов, что спровоцировало новые протесты", — рассказал собеседник агентства.
На Украине родственники мобилизованных перекрыли въезд в военкомат
13 ноября 2024, 18:31
По его словам, протестующие уверены, что Киев намеренно игнорирует их требования и не собирается возвращать десантников, так как многих из них насильно мобилизовали и власти не заинтересованы в их возвращении.
«
"По нашей информации, родственники переживают, что в предстоящем обмене пленными десантники снова останутся за бортом, а власти спишут это на отказ России", — заключил источник.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны. В октябре прошлого года журнал Time писал со ссылкой на помощника Зеленского, что ВСУ несут значительные потери, в результате чего военкоматы начали призывать граждан со средним возрастом 43 года.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых работники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко применяя к ним силу и избивая.