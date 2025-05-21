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Командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:55 21.05.2025 (обновлено: 12:40 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018158686.html
Командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области
Командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025
Командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области
Украинские командиры отправляют руководству ложные доклады об успехах в сдерживании российских войск в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T03:55:00+03:00
2025-05-21T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинские командиры отправляют руководству ложные доклады об успехах в сдерживании российских войск в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии", — рассказал собеседник агентства. По его словам, реальная картина происходящего на этом участке фронта доходит до высшего командования ВСУ с большой задержкой, а истинные потери замалчиваются.Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.При этом ВСУ не оставляют попыток прорваться на территорию Курской и Белгородской областей, бросая на это все новые и новые подразделения. Так, по информации Минобороны, только в дни перемирия по случаю 80-летия Победы ВСУ пять раз предпринимали подобные атаки, но все их отразили.
https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html
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россия, курская область, киев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области

ВСУ сообщают Киеву об успехах в освобожденной ВС России Курской области

© Минобороны РоссииТанк ВС России на боевой позиции в приграничном районе Курской области
Танк ВС России на боевой позиции в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Минобороны России
Танк ВС России на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинские командиры отправляют руководству ложные доклады об успехах в сдерживании российских войск в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии", — рассказал собеседник агентства.
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20 мая, 08:00
По его словам, реальная картина происходящего на этом участке фронта доходит до высшего командования ВСУ с большой задержкой, а истинные потери замалчиваются.
Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
При этом ВСУ не оставляют попыток прорваться на территорию Курской и Белгородской областей, бросая на это все новые и новые подразделения. Так, по информации Минобороны, только в дни перемирия по случаю 80-летия Победы ВСУ пять раз предпринимали подобные атаки, но все их отразили.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКиевВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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