https://ria.ru/20250521/ukraina-2018158686.html

Командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области

Командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области - РИА Новости, 21.05.2025

Командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области

Украинские командиры отправляют руководству ложные доклады об успехах в сдерживании российских войск в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T03:55:00+03:00

2025-05-21T03:55:00+03:00

2025-05-21T12:40:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинские командиры отправляют руководству ложные доклады об успехах в сдерживании российских войск в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии", — рассказал собеседник агентства. По его словам, реальная картина происходящего на этом участке фронта доходит до высшего командования ВСУ с большой задержкой, а истинные потери замалчиваются.Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.При этом ВСУ не оставляют попыток прорваться на территорию Курской и Белгородской областей, бросая на это все новые и новые подразделения. Так, по информации Минобороны, только в дни перемирия по случаю 80-летия Победы ВСУ пять раз предпринимали подобные атаки, но все их отразили.

https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, киев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире