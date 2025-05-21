https://ria.ru/20250521/ukraina-2018155622.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.05.2025

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T02:56:00+03:00

2025-05-21T02:56:00+03:00

2025-05-21T02:56:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, в Сумской области тревога была объявлена в 00.24 мск, в Полтавской - в 00.56, в Харьковской - в 01.22, в Черниговской - в 02.21. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины