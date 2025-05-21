https://ria.ru/20250521/ukraina-2018148285.html

На западе Украины сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ

На западе Украины сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ - РИА Новости, 21.05.2025

На западе Украины сторонники ПЦУ захватили еще один храм УПЦ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Петро-Павловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T00:42:00+03:00

2025-05-21T00:42:00+03:00

2025-05-21T09:07:00+03:00

религия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Петро-Павловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старые Бросковцы на западе Украины, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "Двадцатого мая 2025 года в селе Старые Бросковцы рейдеры ПЦУ захватили Петро-Павловский храм УПЦ. Сторонников структуры (главы раскольнической ПЦУ Епифания - ред.) Думенко возглавили капелланы ПЦУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. По информации союза, на месте присутствовали несколько нарядов полиции. Свидетели происходящего отмечают, что рейдеры планировали захват другого храма УПЦ в этом селе - Параскевской церкви. От этой идеи, однако, им пришлось отказаться, поскольку на защиту святыни пришло много верующих. Украинский националист Дмитрий Корчинский в октябре прошлого года заявлял, что владеет методикой по захвату храмов канонической УПЦ, и утверждал, что его сторонники активно ее применяют. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250519/raskolniki-2017908681.html

https://ria.ru/20250405/ptsu-2009576652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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