Рейтинг@Mail.ru
Удар по спецназовцам вызвал политический скандал на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/udar-2018286453.html
Удар по спецназовцам вызвал политический скандал на Украине
Удар по спецназовцам вызвал политический скандал на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
Удар по спецназовцам вызвал политический скандал на Украине
С начала недели не смолкают взрывы в Киевской, Харьковской, Сумской и Запорожской области. Мощные удары нанесены по вражеской инфраструктуре, мостам,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:25:00+03:00
2025-05-21T16:25:00+03:00
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018131717_169:0:1741:884_1920x0_80_0_0_a5023158be6e10347dc56c5770e80f5a.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С начала недели не смолкают взрывы в Киевской, Харьковской, Сумской и Запорожской области. Мощные удары нанесены по вражеской инфраструктуре, мостам, подстанциям, аэродромам противника, только по 8 населённым пунктам Запорожской области нанесено 450 высокоточных ударов, а точный "выстрел" ОТРК "Искандер" по тренировочной базе украинского спецназа привел к политическому скандалу.Одной ракетой 70 спецназовцевРоссийские военные залпом "Искандера" уничтожили до 70 будущих спецназовцев ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Благодаря полученным разведданным был обнаружен лагерь подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ. По полученным координатам расчета был нанесен ракетный удар."В результате уничтожено до 70 военнослужащих, включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники", — написали в телеграмм-канале Минобороны РФ.Столь серьезные потери противника с одного точного удара вызвали широкий общественный резонанс и привели к политическому скандалу на Украине.В частности, украинский депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая пришла в ярость из-за гибели солдат ВСУ в Шостках под Сумами и поспешила обвинить в этом киевские власти, об этом говорится в ее телеграмм-канале."Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще дебильных приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?" — написала она, опубликовав в социальных сетях видео удара.По мостам и подстанциямПродолжают наноситься удары по логистической и энергетической инфраструктуре ВСУ. Об ударе по мосту вблизи через реку Казенный Торец рассказал телеграмм-канал "Донбасский партизан". В результате мост оказался частично повреждён, что затрудняет его дальнейшую эксплуатацию.Повреждения касаются конструктивных элементов, которые затруднят его использование для транспортировки грузов, техники и других ресурсов.Как считает "Донбасский партизан": "Частичное повреждение моста значительно осложнит транспортировку материалов, в том числе боеприпасов и военной техники, что снизит оперативную гибкость ВСУ в этом районе".Также телеграмм-канал сообщил об успешной атаке БПЛА по подстанции "Берестовая-35/6 кВ", в результате удара подстанция вышла из строя.Запорожье в огнеМощнейшая атака прошла на Запорожском направлении по ЛБС 21 мая 2025 года, за последние сутки российские войска нанесли 450 высокоточных ударов по 8 населённым пунктам Запорожской области. Основные целями были узлы обороны ВСУ, места дислокации техники и живой силы, а также логистические маршруты. О происшедшем рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.Благодаря комбинированным ударам связки – авиация, РСЗВ, артиллерия, а также массированному применение БПЛА (267 единиц) были поражены склады и командные пункты противника и нарушена логистика, что существенно затруднило переброску подкреплений."Высокая плотность огня (450 ударов) подтверждает активную фазу операции по дестабилизации тыла ВСУ перед возможным наступлением." - написал Сергей Лебедев в своем телеграмм-канале.Гремят взрывы в Сумской, Харьковской, Киевской, Полтавской и Донецкой областиТак же подпольщик сообщил об успешной серии точечных ударов по военным и производственным объектам Украины. Основные из них пришлись на Сумскую, Харьковскую, Киевскую, Полтавскую и Донецкую области.Наибольший урон был нанесен Сумской и Харьковской областям. В Сумской области в результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло частичное отключение электричества в Сумах и нарушена логистика украинских войск.А в результате многоэтапных ударов по Харькову и пригородам удалось подавить работу ПВО, и нанести поражение военным складам и узлам связи противника.Подпольщик написал, и о серии ударов по Киевская области и прилегающие регионам, где целями являлись "аэродромы и небольшие производственные цеха", множество "военных складов, оставленных Советским Союзом."Как видим, в текущих условиях ВС России продолжает наносить точные удары по военной инфраструктуре Украины нанося существенный урон противнику.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018131717_365:0:1544:884_1920x0_80_0_0_61e88fbde324dd6258629b421b0caf59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины

Удар по спецназовцам вызвал политический скандал на Украине

© Минобороны РоссииРоссийские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области
Российские войска ударом Искандера уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Минобороны России
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С начала недели не смолкают взрывы в Киевской, Харьковской, Сумской и Запорожской области. Мощные удары нанесены по вражеской инфраструктуре, мостам, подстанциям, аэродромам противника, только по 8 населённым пунктам Запорожской области нанесено 450 высокоточных ударов, а точный "выстрел" ОТРК "Искандер" по тренировочной базе украинского спецназа привел к политическому скандалу.

Одной ракетой 70 спецназовцев

Российские военные залпом "Искандера" уничтожили до 70 будущих спецназовцев ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Благодаря полученным разведданным был обнаружен лагерь подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ. По полученным координатам расчета был нанесен ракетный удар.
© Минобороны РоссииРоссийские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области
Российские войска ударом Искандера уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Минобороны России
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области
"В результате уничтожено до 70 военнослужащих, включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники", — написали в телеграмм-канале Минобороны РФ.
Столь серьезные потери противника с одного точного удара вызвали широкий общественный резонанс и привели к политическому скандалу на Украине.
В частности, украинский депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая пришла в ярость из-за гибели солдат ВСУ в Шостках под Сумами и поспешила обвинить в этом киевские власти, об этом говорится в ее телеграмм-канале.
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
"Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще дебильных приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?" — написала она, опубликовав в социальных сетях видео удара.

По мостам и подстанциям

Продолжают наноситься удары по логистической и энергетической инфраструктуре ВСУ. Об ударе по мосту вблизи через реку Казенный Торец рассказал телеграмм-канал "Донбасский партизан". В результате мост оказался частично повреждён, что затрудняет его дальнейшую эксплуатацию.
Повреждения касаются конструктивных элементов, которые затруднят его использование для транспортировки грузов, техники и других ресурсов.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Как считает "Донбасский партизан": "Частичное повреждение моста значительно осложнит транспортировку материалов, в том числе боеприпасов и военной техники, что снизит оперативную гибкость ВСУ в этом районе".
Также телеграмм-канал сообщил об успешной атаке БПЛА по подстанции "Берестовая-35/6 кВ", в результате удара подстанция вышла из строя.

Запорожье в огне

Мощнейшая атака прошла на Запорожском направлении по ЛБС 21 мая 2025 года, за последние сутки российские войска нанесли 450 высокоточных ударов по 8 населённым пунктам Запорожской области. Основные целями были узлы обороны ВСУ, места дислокации техники и живой силы, а также логистические маршруты. О происшедшем рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.
© РИА Новости / Виталий АньковБеспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10"
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10"
Благодаря комбинированным ударам связки – авиация, РСЗВ, артиллерия, а также массированному применение БПЛА (267 единиц) были поражены склады и командные пункты противника и нарушена логистика, что существенно затруднило переброску подкреплений.
"Высокая плотность огня (450 ударов) подтверждает активную фазу операции по дестабилизации тыла ВСУ перед возможным наступлением." - написал Сергей Лебедев в своем телеграмм-канале.

Гремят взрывы в Сумской, Харьковской, Киевской, Полтавской и Донецкой области

Так же подпольщик сообщил об успешной серии точечных ударов по военным и производственным объектам Украины. Основные из них пришлись на Сумскую, Харьковскую, Киевскую, Полтавскую и Донецкую области.
Наибольший урон был нанесен Сумской и Харьковской областям. В Сумской области в результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло частичное отключение электричества в Сумах и нарушена логистика украинских войск.
© AP Photo / Servicio Ucraniano de EmergenciasУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Servicio Ucraniano de Emergencias
Украинские пожарные в Киеве
А в результате многоэтапных ударов по Харькову и пригородам удалось подавить работу ПВО, и нанести поражение военным складам и узлам связи противника.
Подпольщик написал, и о серии ударов по Киевская области и прилегающие регионам, где целями являлись "аэродромы и небольшие производственные цеха", множество "военных складов, оставленных Советским Союзом."
Как видим, в текущих условиях ВС России продолжает наносить точные удары по военной инфраструктуре Украины нанося существенный урон противнику.
 
УкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала