Удар по спецназовцам вызвал политический скандал на Украине
© Минобороны РоссииРоссийские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области
© Минобороны России
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С начала недели не смолкают взрывы в Киевской, Харьковской, Сумской и Запорожской области. Мощные удары нанесены по вражеской инфраструктуре, мостам, подстанциям, аэродромам противника, только по 8 населённым пунктам Запорожской области нанесено 450 высокоточных ударов, а точный "выстрел" ОТРК "Искандер" по тренировочной базе украинского спецназа привел к политическому скандалу.
Одной ракетой 70 спецназовцев
Российские военные залпом "Искандера" уничтожили до 70 будущих спецназовцев ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Благодаря полученным разведданным был обнаружен лагерь подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ. По полученным координатам расчета был нанесен ракетный удар.
© Минобороны РоссииРоссийские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области
© Минобороны России
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области
"В результате уничтожено до 70 военнослужащих, включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники", — написали в телеграмм-канале Минобороны РФ.
Столь серьезные потери противника с одного точного удара вызвали широкий общественный резонанс и привели к политическому скандалу на Украине.
В частности, украинский депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая пришла в ярость из-за гибели солдат ВСУ в Шостках под Сумами и поспешила обвинить в этом киевские власти, об этом говорится в ее телеграмм-канале.
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
"Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще дебильных приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?" — написала она, опубликовав в социальных сетях видео удара.
По мостам и подстанциям
Продолжают наноситься удары по логистической и энергетической инфраструктуре ВСУ. Об ударе по мосту вблизи через реку Казенный Торец рассказал телеграмм-канал "Донбасский партизан". В результате мост оказался частично повреждён, что затрудняет его дальнейшую эксплуатацию.
Повреждения касаются конструктивных элементов, которые затруднят его использование для транспортировки грузов, техники и других ресурсов.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Как считает "Донбасский партизан": "Частичное повреждение моста значительно осложнит транспортировку материалов, в том числе боеприпасов и военной техники, что снизит оперативную гибкость ВСУ в этом районе".
Также телеграмм-канал сообщил об успешной атаке БПЛА по подстанции "Берестовая-35/6 кВ", в результате удара подстанция вышла из строя.
Запорожье в огне
Мощнейшая атака прошла на Запорожском направлении по ЛБС 21 мая 2025 года, за последние сутки российские войска нанесли 450 высокоточных ударов по 8 населённым пунктам Запорожской области. Основные целями были узлы обороны ВСУ, места дислокации техники и живой силы, а также логистические маршруты. О происшедшем рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.
Благодаря комбинированным ударам связки – авиация, РСЗВ, артиллерия, а также массированному применение БПЛА (267 единиц) были поражены склады и командные пункты противника и нарушена логистика, что существенно затруднило переброску подкреплений.
"Высокая плотность огня (450 ударов) подтверждает активную фазу операции по дестабилизации тыла ВСУ перед возможным наступлением." - написал Сергей Лебедев в своем телеграмм-канале.
Гремят взрывы в Сумской, Харьковской, Киевской, Полтавской и Донецкой области
Так же подпольщик сообщил об успешной серии точечных ударов по военным и производственным объектам Украины. Основные из них пришлись на Сумскую, Харьковскую, Киевскую, Полтавскую и Донецкую области.
Наибольший урон был нанесен Сумской и Харьковской областям. В Сумской области в результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло частичное отключение электричества в Сумах и нарушена логистика украинских войск.
© AP Photo / Servicio Ucraniano de EmergenciasУкраинские пожарные в Киеве
© AP Photo / Servicio Ucraniano de Emergencias
Украинские пожарные в Киеве
А в результате многоэтапных ударов по Харькову и пригородам удалось подавить работу ПВО, и нанести поражение военным складам и узлам связи противника.
Подпольщик написал, и о серии ударов по Киевская области и прилегающие регионам, где целями являлись "аэродромы и небольшие производственные цеха", множество "военных складов, оставленных Советским Союзом."
Как видим, в текущих условиях ВС России продолжает наносить точные удары по военной инфраструктуре Украины нанося существенный урон противнику.