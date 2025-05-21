https://ria.ru/20250521/udar-2018171302.html

На Украине начался скандал после удара "Искандера" по полигону в Шостке

На Украине начался скандал после удара "Искандера" по полигону в Шостке - РИА Новости, 21.05.2025

На Украине начался скандал после удара "Искандера" по полигону в Шостке

Украинский депутат Марьяна Безуглая пришла в ярость из-за гибели солдат ВСУ в Шостках под Сумами и обвинила в этом киевские власти, об этом говорится в ее... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T07:59:00+03:00

2025-05-21T07:59:00+03:00

2025-05-21T14:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский депутат Марьяна Безуглая пришла в ярость из-за гибели солдат ВСУ в Шостках под Сумами и обвинила в этом киевские власти, об этом говорится в ее Telegram-канале."Сколько еще должно погибнуть людей? Сколько еще дебильных приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?" — написала она.Во вторник Минобороны сообщило об уничтожении оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" лагеря подготовки в Сумской области. По данным ведомства, погибли до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумы

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в мире, украина, сумы, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)