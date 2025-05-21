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На Украине начался скандал после удара "Искандера" по полигону в Шостке - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 21.05.2025 (обновлено: 14:25 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/udar-2018171302.html
На Украине начался скандал после удара "Искандера" по полигону в Шостке
На Украине начался скандал после удара "Искандера" по полигону в Шостке - РИА Новости, 21.05.2025
На Украине начался скандал после удара "Искандера" по полигону в Шостке
Украинский депутат Марьяна Безуглая пришла в ярость из-за гибели солдат ВСУ в Шостках под Сумами и обвинила в этом киевские власти, об этом говорится в ее... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T07:59:00+03:00
2025-05-21T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумы
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский депутат Марьяна Безуглая пришла в ярость из-за гибели солдат ВСУ в Шостках под Сумами и обвинила в этом киевские власти, об этом говорится в ее Telegram-канале."Сколько еще должно погибнуть людей? Сколько еще дебильных приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?" — написала она.Во вторник Минобороны сообщило об уничтожении оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" лагеря подготовки в Сумской области. По данным ведомства, погибли до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.
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украина
сумы
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в мире, украина, сумы, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумы, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Украине начался скандал после удара "Искандера" по полигону в Шостке

В Киеве начался скандал после удара "Искандера" по лагерю подготовки солдат ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский депутат Марьяна Безуглая пришла в ярость из-за гибели солдат ВСУ в Шостках под Сумами и обвинила в этом киевские власти, об этом говорится в ее Telegram-канале.
"Сколько еще должно погибнуть людей? Сколько еще дебильных приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?" — написала она.
Во вторник Минобороны сообщило об уничтожении оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" лагеря подготовки в Сумской области. По данным ведомства, погибли до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумыСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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