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Учителя саратовского лицея уволили после угрозы убить ученика - РИА Новости, 21.05.2025
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22:03 21.05.2025 (обновлено: 22:04 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/uchitel-2018353451.html
Учителя саратовского лицея уволили после угрозы убить ученика
Учителя саратовского лицея уволили после угрозы убить ученика - РИА Новости, 21.05.2025
Учителя саратовского лицея уволили после угрозы убить ученика
Учитель саратовского лицея уволен после конфликта с учеником, по факту причинения травм которому возбуждено уголовное дело, сообщила администрация Октябрьского... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T22:03:00+03:00
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САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Учитель саратовского лицея уволен после конфликта с учеником, по факту причинения травм которому возбуждено уголовное дело, сообщила администрация Октябрьского района города. Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" опубликовало видео, на котором женщина в возрасте держит перед ребенком мусорное ведро и требует выплюнуть жвачку, но тот не реагирует, после чего она говорит "убью" и продолжает требовать выплюнуть жвачку. Не добившись своего, женщина надела мальчику ведро на голову под детский смех за кадром. Региональные управление СК РФ и прокуратура ранее сообщили, что надзорное ведомство начало проверку после публикации видео, на котором учитель начальных классов МАОУ "Лицей №3 имени А.С. Пушкина" в ходе конфликта с учеником третьего класса высказала в отношении него угрозу убийством и применила насилие. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. "Комментируем ситуацию в лицее №3... По информации администрации лицея, учитель начальных классов не справилась с эмоциями, проявив недопустимое поведение с учащимся. Проведена оперативная поверка, по итогам которой учитель уволен. Родителям ребенка директором школы принесены извинения. С коллективом проведена беседа об этике поведения. В свою очередь, учредителем вынесено предупреждение в адрес руководителя лицея о недопустимости подобного поведения педагогов", - говорится в Telegram-канале районной администрации. Как уточняет администрация, лицей №3 находится в центре Саратова, является одним из старейших учебных заведений города и имеет высокие показатели образовательной деятельности. В учреждении обучается более 1 тысячи учащихся и работают около 60 педагогов, среди которых один удостоен звания "Отличник народного просвещения", семеро являются "Почетными работниками общего образования", один - "Почетный работник образования и воспитания Российской Федерации", один - кандидат наук.
https://ria.ru/20250514/shestiklassnik-2016876319.html
https://rsport.ria.ru/20250514/kbr-2016859339.html
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происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
Учителя саратовского лицея уволили после угрозы убить ученика

Учителя саратовского лицея уволили после конфликта с учеником и угрозы убийством

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкШкольный класс
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Школьный класс. Архивное фото
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САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Учитель саратовского лицея уволен после конфликта с учеником, по факту причинения травм которому возбуждено уголовное дело, сообщила администрация Октябрьского района города.
Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" опубликовало видео, на котором женщина в возрасте держит перед ребенком мусорное ведро и требует выплюнуть жвачку, но тот не реагирует, после чего она говорит "убью" и продолжает требовать выплюнуть жвачку. Не добившись своего, женщина надела мальчику ведро на голову под детский смех за кадром. Региональные управление СК РФ и прокуратура ранее сообщили, что надзорное ведомство начало проверку после публикации видео, на котором учитель начальных классов МАОУ "Лицей №3 имени А.С. Пушкина" в ходе конфликта с учеником третьего класса высказала в отношении него угрозу убийством и применила насилие. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
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"Комментируем ситуацию в лицее №3... По информации администрации лицея, учитель начальных классов не справилась с эмоциями, проявив недопустимое поведение с учащимся. Проведена оперативная поверка, по итогам которой учитель уволен. Родителям ребенка директором школы принесены извинения. С коллективом проведена беседа об этике поведения. В свою очередь, учредителем вынесено предупреждение в адрес руководителя лицея о недопустимости подобного поведения педагогов", - говорится в Telegram-канале районной администрации.
Как уточняет администрация, лицей №3 находится в центре Саратова, является одним из старейших учебных заведений города и имеет высокие показатели образовательной деятельности. В учреждении обучается более 1 тысячи учащихся и работают около 60 педагогов, среди которых один удостоен звания "Отличник народного просвещения", семеро являются "Почетными работниками общего образования", один - "Почетный работник образования и воспитания Российской Федерации", один - кандидат наук.
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