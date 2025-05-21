Учителя саратовского лицея уволили после угрозы убить ученика
Учителя саратовского лицея уволили после конфликта с учеником и угрозы убийством
Школьный класс. Архивное фото
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САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Учитель саратовского лицея уволен после конфликта с учеником, по факту причинения травм которому возбуждено уголовное дело, сообщила администрация Октябрьского района города.
Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" опубликовало видео, на котором женщина в возрасте держит перед ребенком мусорное ведро и требует выплюнуть жвачку, но тот не реагирует, после чего она говорит "убью" и продолжает требовать выплюнуть жвачку. Не добившись своего, женщина надела мальчику ведро на голову под детский смех за кадром. Региональные управление СК РФ и прокуратура ранее сообщили, что надзорное ведомство начало проверку после публикации видео, на котором учитель начальных классов МАОУ "Лицей №3 имени А.С. Пушкина" в ходе конфликта с учеником третьего класса высказала в отношении него угрозу убийством и применила насилие. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
"Комментируем ситуацию в лицее №3... По информации администрации лицея, учитель начальных классов не справилась с эмоциями, проявив недопустимое поведение с учащимся. Проведена оперативная поверка, по итогам которой учитель уволен. Родителям ребенка директором школы принесены извинения. С коллективом проведена беседа об этике поведения. В свою очередь, учредителем вынесено предупреждение в адрес руководителя лицея о недопустимости подобного поведения педагогов", - говорится в Telegram-канале районной администрации.
Как уточняет администрация, лицей №3 находится в центре Саратова, является одним из старейших учебных заведений города и имеет высокие показатели образовательной деятельности. В учреждении обучается более 1 тысячи учащихся и работают около 60 педагогов, среди которых один удостоен звания "Отличник народного просвещения", семеро являются "Почетными работниками общего образования", один - "Почетный работник образования и воспитания Российской Федерации", один - кандидат наук.
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