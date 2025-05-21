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В Испании убили бывшего советника Януковича

В Испании убили бывшего советника Януковича - РИА Новости, 21.05.2025

В Испании убили бывшего советника Януковича

Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили у ворот школы в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон, передает радио... РИА Новости, 21.05.2025

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2025-05-21T12:33:00+03:00

2025-05-21T16:55:00+03:00

в мире

испания

мадрид

украина

андрей портнов (политик)

убийство андрея портнова в испании

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МАДРИД, 21 мая — РИА Новости. Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили у ворот школы в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон, передает радио Cadena SER со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи."Убийство 52-летнего мужчины расследуется возле Американской школы Мадрида в городе Посуэло-де-Аларкон. События произошли около 09:15 утра <…> По данным SER, жертвой стал Андрей Портнов, бывший советник Януковича, который был внесен в черный список ЕС за растрату государственных средств или нарушение прав человека на Украине", — говорится в сообщении.Полиция подтвердила РИА Новости эту информацию, добавив, что сведениями о преступниках пока не располагает.Как пишет газета Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, который находился за рулем автомобиля."Один выстрел, смертельный, был произведен в голову <…> а два других — в туловище, в живот и в бок", — цитирует издание своего источника в экстренной службе.По словам собеседника газеты, сначала возникли сомнения в национальности убитого, но его часы дали полиции окончательную подсказку — на них был украинский алфавит.Чем известен Андрей ПортновВ середине 2000-х годов Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу Порошенко.В 2006-м Портнов стал депутатом Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010-го Портнов стал заместителем главы администрации Януковича, а затем его советником. В феврале 2014-го, после Майдана, он покинул Украину.Тогда же Евросоюз и Канада ввели против него санкции. Новые украинские власти обвиняли его в разворовывании земли и легализации средств. Портнов также значится на скандально известном сайте "Миротворец", куда внесены многие жертвы киевского режима.После выборов 2019-го Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на ТВ. В это время он отметился массовой подачей заявлений на экс-президента Петра Порошенко в Госбюро расследований. Снова уехал с Украины летом 2022 года.

https://ria.ru/20250521/azarov-2018239263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места убийства экс-советника Януковича Кадры с места убийства экс-советника Януковича 2025-05-21T12:33 true PT0M47S

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Ольга Фомченкова

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