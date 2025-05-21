В Испании убили бывшего советника Януковича
Бывшего советника Януковича Портнова застрелили в пригороде Мадрида
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МАДРИД, 21 мая — РИА Новости. Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили у ворот школы в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон, передает радио Cadena SER со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи.
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"Убийство 52-летнего мужчины расследуется возле Американской школы Мадрида в городе Посуэло-де-Аларкон. События произошли около 09:15 утра <…> По данным SER, жертвой стал Андрей Портнов, бывший советник Януковича, который был внесен в черный список ЕС за растрату государственных средств или нарушение прав человека на Украине", — говорится в сообщении.
© Кадр видео из соцсетейАндрей Портнов
© Кадр видео из соцсетей
Андрей Портнов
Полиция подтвердила РИА Новости эту информацию, добавив, что сведениями о преступниках пока не располагает.
Как пишет газета Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, который находился за рулем автомобиля.
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"Один выстрел, смертельный, был произведен в голову <…> а два других — в туловище, в живот и в бок", — цитирует издание своего источника в экстренной службе.
По словам собеседника газеты, сначала возникли сомнения в национальности убитого, но его часы дали полиции окончательную подсказку — на них был украинский алфавит.
© Фото : страница Андрея Портного в соцсетиБывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов
© Фото : страница Андрея Портного в соцсети
Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. Архивное фото
Чем известен Андрей Портнов
В середине 2000-х годов Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу Порошенко.
В 2006-м Портнов стал депутатом Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010-го Портнов стал заместителем главы администрации Януковича, а затем его советником. В феврале 2014-го, после Майдана, он покинул Украину.
Тогда же Евросоюз и Канада ввели против него санкции. Новые украинские власти обвиняли его в разворовывании земли и легализации средств. Портнов также значится на скандально известном сайте "Миротворец", куда внесены многие жертвы киевского режима.
После выборов 2019-го Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на ТВ. В это время он отметился массовой подачей заявлений на экс-президента Петра Порошенко в Госбюро расследований. Снова уехал с Украины летом 2022 года.