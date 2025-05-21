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В Испании убили бывшего советника Януковича - РИА Новости, 21.05.2025
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12:33 21.05.2025 (обновлено: 16:55 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/ubiystvo-2018228648.html
В Испании убили бывшего советника Януковича
В Испании убили бывшего советника Януковича - РИА Новости, 21.05.2025
В Испании убили бывшего советника Януковича
Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили у ворот школы в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон, передает радио... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:33:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
в мире
испания
мадрид
украина
андрей портнов (политик)
убийство андрея портнова в испании
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МАДРИД, 21 мая — РИА Новости. Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили у ворот школы в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон, передает радио Cadena SER со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи.&quot;Убийство 52-летнего мужчины расследуется возле Американской школы Мадрида в городе Посуэло-де-Аларкон. События произошли около 09:15 утра &lt;…&gt; По данным SER, жертвой стал Андрей Портнов, бывший советник Януковича, который был внесен в черный список ЕС за растрату государственных средств или нарушение прав человека на Украине&quot;, — говорится в сообщении.Полиция подтвердила РИА Новости эту информацию, добавив, что сведениями о преступниках пока не располагает.Как пишет газета Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, который находился за рулем автомобиля."Один выстрел, смертельный, был произведен в голову &lt;…&gt; а два других — в туловище, в живот и в бок", — цитирует издание своего источника в экстренной службе.По словам собеседника газеты, сначала возникли сомнения в национальности убитого, но его часы дали полиции окончательную подсказку — на них был украинский алфавит.Чем известен Андрей ПортновВ середине 2000-х годов Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу Порошенко.В 2006-м Портнов стал депутатом Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010-го Портнов стал заместителем главы администрации Януковича, а затем его советником. В феврале 2014-го, после Майдана, он покинул Украину.Тогда же Евросоюз и Канада ввели против него санкции. Новые украинские власти обвиняли его в разворовывании земли и легализации средств. Портнов также значится на скандально известном сайте "Миротворец", куда внесены многие жертвы киевского режима.После выборов 2019-го Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на ТВ. В это время он отметился массовой подачей заявлений на экс-президента Петра Порошенко в Госбюро расследований. Снова уехал с Украины летом 2022 года.
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Кадры с места убийства экс-советника Януковича
Кадры с места убийства экс-советника Януковича
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в мире, испания, мадрид, украина, андрей портнов (политик), убийство андрея портнова в испании
В мире, Испания, Мадрид, Украина, Андрей Портнов (политик), Убийство Андрея Портнова в Испании
В Испании убили бывшего советника Януковича

Бывшего советника Януковича Портнова застрелили в пригороде Мадрида

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МАДРИД, 21 мая — РИА Новости. Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили у ворот школы в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон, передает радио Cadena SER со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи.
«

"Убийство 52-летнего мужчины расследуется возле Американской школы Мадрида в городе Посуэло-де-Аларкон. События произошли около 09:15 утра <…> По данным SER, жертвой стал Андрей Портнов, бывший советник Януковича, который был внесен в черный список ЕС за растрату государственных средств или нарушение прав человека на Украине", — говорится в сообщении.

© Кадр видео из соцсетейАндрей Портнов
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Андрей Портнов
Полиция подтвердила РИА Новости эту информацию, добавив, что сведениями о преступниках пока не располагает.
Как пишет газета Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, который находился за рулем автомобиля.
«
"Один выстрел, смертельный, был произведен в голову <…> а два других — в туловище, в живот и в бок", — цитирует издание своего источника в экстренной службе.
По словам собеседника газеты, сначала возникли сомнения в национальности убитого, но его часы дали полиции окончательную подсказку — на них был украинский алфавит.
© Фото : страница Андрея Портного в соцсетиБывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : страница Андрея Портного в соцсети
Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. Архивное фото

Чем известен Андрей Портнов

В середине 2000-х годов Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу Порошенко.
В 2006-м Портнов стал депутатом Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010-го Портнов стал заместителем главы администрации Януковича, а затем его советником. В феврале 2014-го, после Майдана, он покинул Украину.
Тогда же Евросоюз и Канада ввели против него санкции. Новые украинские власти обвиняли его в разворовывании земли и легализации средств. Портнов также значится на скандально известном сайте "Миротворец", куда внесены многие жертвы киевского режима.
После выборов 2019-го Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на ТВ. В это время он отметился массовой подачей заявлений на экс-президента Петра Порошенко в Госбюро расследований. Снова уехал с Украины летом 2022 года.
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде. 21 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Экс-премьер Украины прокомментировал убийство бывшего советника Януковича
Вчера, 13:17
 
В миреИспанияМадридУкраинаАндрей Портнов (политик)Убийство Андрея Портнова в Испании
 
 
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