https://ria.ru/20250521/ubiystvo-2018222687.html
СК возбудил дело об убийстве женщины в Русском Поречном
СК возбудил дело об убийстве женщины в Русском Поречном - РИА Новости, 21.05.2025
СК возбудил дело об убийстве женщины в Русском Поречном
Уголовное дело о теракте возбуждено после убийства женщины в курском селе Русское Поречное, где ВСУ совершали расправы над мирными жителями, сообщила РИА... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:04:00+03:00
2025-05-21T12:04:00+03:00
2025-05-21T12:12:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после убийства женщины в курском селе Русское Поречное, где ВСУ совершали расправы над мирными жителями, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Следственным комитетом России продолжается работа по фиксации доказательств преступной деятельности украинских военнослужащих в селе Русском Поречном Курской области, где совершались массовые убийства мирных жителей. В ходе осмотра места происшествия на территории частного домовладения обнаружено тело мирной жительницы с признаками насильственной смерти", - сказала она.По данным следствия, не позднее января украинские силовики, незаконно вторгшиеся в РФ, убили женщину. Отмечается, что на теле погибшей обнаружены следы минно-взрывной травмы.Подчеркивается, что по данному факту военные следователи проводят следственные действия, направленные на опознание потерпевшей, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к совершению данного преступления.
https://ria.ru/20250520/ubiystvo-2017972647.html
https://ria.ru/20250519/ubiystvo-2017811608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил дело об убийстве женщины в Русском Поречном
СК завел дело об убийстве женщины в Русском Поречном, где ВСУ совершали расправы