https://ria.ru/20250521/ubiystvo-2018222687.html

СК возбудил дело об убийстве женщины в Русском Поречном

СК возбудил дело об убийстве женщины в Русском Поречном - РИА Новости, 21.05.2025

СК возбудил дело об убийстве женщины в Русском Поречном

Уголовное дело о теракте возбуждено после убийства женщины в курском селе Русское Поречное, где ВСУ совершали расправы над мирными жителями, сообщила РИА... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:04:00+03:00

2025-05-21T12:04:00+03:00

2025-05-21T12:12:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после убийства женщины в курском селе Русское Поречное, где ВСУ совершали расправы над мирными жителями, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Следственным комитетом России продолжается работа по фиксации доказательств преступной деятельности украинских военнослужащих в селе Русском Поречном Курской области, где совершались массовые убийства мирных жителей. В ходе осмотра места происшествия на территории частного домовладения обнаружено тело мирной жительницы с признаками насильственной смерти", - сказала она.По данным следствия, не позднее января украинские силовики, незаконно вторгшиеся в РФ, убили женщину. Отмечается, что на теле погибшей обнаружены следы минно-взрывной травмы.Подчеркивается, что по данному факту военные следователи проводят следственные действия, направленные на опознание потерпевшей, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к совершению данного преступления.

https://ria.ru/20250520/ubiystvo-2017972647.html

https://ria.ru/20250519/ubiystvo-2017811608.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины