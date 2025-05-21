https://ria.ru/20250521/turtsiya-2018161076.html

Турецкие авиакомпании зафиксируют нарушения на борту самолетов

Турецкие авиакомпании зафиксируют нарушения на борту самолетов - РИА Новости, 21.05.2025

Турецкие авиакомпании зафиксируют нарушения на борту самолетов

Камеры на борту лайнеров и экипаж турецких авиакомпаний смогут зафиксировать нарушения пассажиров, спешащих покинуть места еще до полной остановки двигателей,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T04:57:00+03:00

2025-05-21T04:57:00+03:00

2025-05-21T04:57:00+03:00

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СТАМБУЛ, 21 мая - РИА Новости, Заман Рамазанов. Камеры на борту лайнеров и экипаж турецких авиакомпаний смогут зафиксировать нарушения пассажиров, спешащих покинуть места еще до полной остановки двигателей, сообщил РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол. Встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф и внесение в "черный список" компании, следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции. Согласно документу, разосланному турецким авиакомпаниям и действующему со 2 мая, Управление посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах в связи с тем, что отмечено значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло. "Что касается наличия доказательств нарушения правил: самолеты оборудованы камерами видеонаблюдения, помимо этого, члены экипажа могут сообщить КВС (командиру воздушного судна- ред.) о ситуации, после чего будет оформлен протокол. После того, как прозвучал анонс для пассажиров, он становится уже директивой и пассажир обязан следовать этим правилам, если же он их нарушил, то считается нарушившим дисциплину", - сообщил Гюрол. По мнению юриста, за соблюдением правил будут строго следить бортпроводники, каждый из которых будет следить за определенным количеством рядом, к примеру, с 12 по 20-й.

https://ria.ru/20250519/rosaviatsija-2017746892.html

https://ria.ru/20250521/turtsiya-2018159994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, в мире