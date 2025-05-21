https://ria.ru/20250521/turtsiya-2018159994.html

Россиян предупредили о риске попадания в черный список 25 авиакомпаний

Россиян предупредили о риске попадания в черный список 25 авиакомпаний - РИА Новости, 21.05.2025

Россиян предупредили о риске попадания в черный список 25 авиакомпаний

Злостным нарушителям правил поведения на борту авиакомпании Turkish Airlines грозит попадание в черный список сразу 25 компаний объединения Star Alliance,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T04:39:00+03:00

2025-05-21T04:39:00+03:00

2025-05-21T05:04:00+03:00

турция

turkish airlines

star alliance

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СТАМБУЛ, 21 мая — РИА Новости, Заман Рамазанов. Злостным нарушителям правил поведения на борту авиакомпании Turkish Airlines грозит попадание в черный список сразу 25 компаний объединения Star Alliance, сообщил РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол."Предположим, что пассажир рейса Стамбул — Москва сразу после посадки самолета снял ремень безопасности и пытается пройти в переднюю часть салона со своего 32-го ряда. Экипаж просит так не делать, но пассажир не повинуется. В этом случае КВС может сообщить диспетчерской вышке о неуправляемом пассажире. Какие санкции к нему применят российские власти — решат они сами, но в любом случае будет вызвана полиция, составлен протокол, данный пассажир будет считаться турецкой авиакомпанией проблемным", — пояснил Гюрол. К такому пассажиру применят санкции, предупредил он."В любом случае, такой пассажир будет внесен в черный список не только этой авиакомпании, а всех компаний альянса, в который она входит. То есть в случае, если он нарушил правила в самолете Turkish Airlines, он в будущем не сможет летать самолетами альянса Star Alliance, в который входит порядка 25 авиакомпаний. Это будет колоссальная проблема для пассажира", — отметил юрист.Встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф и внесение в черный список компании, следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции. Документ действует со 2 мая.Регулятор решил подкорректировать объявления в самолетах из-за значительного увеличения числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло.

https://ria.ru/20250520/aeroflot-2018076568.html

https://ria.ru/20250425/aviakompanii-2013301677.html

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, turkish airlines, star alliance