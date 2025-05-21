https://ria.ru/20250521/turtsiya-2018158881.html
Адвокат рассказал о штрафах для авиапассажиров в Турции
Адвокат рассказал о штрафах для авиапассажиров в Турции - РИА Новости, 21.05.2025
Адвокат рассказал о штрафах для авиапассажиров в Турции
Санкции турецких авиакомпаний по отношению к пассажирам, спешащим встать с места до полной остановки двигателя самолета, могут коснуться и иностранцев, сообщил... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T04:01:00+03:00
2025-05-21T04:01:00+03:00
2025-05-21T04:01:00+03:00
туризм
новости - туризм
турция
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132426/03/1324260346_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_6bb790ab1ba037be9a7fe0b18255cced.jpg
СТАМБУЛ, 21 мая - РИА Новости, Заман Рамазанов. Санкции турецких авиакомпаний по отношению к пассажирам, спешащим встать с места до полной остановки двигателя самолета, могут коснуться и иностранцев, сообщил РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол. Встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф и внесение в "черный список" компании, следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции. Согласно документу, разосланному турецким авиакомпаниям и действующему со 2 мая, Управление посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах в связи с тем, что отмечено значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло. "Каждый случай будет трактоваться по-своему. Каждого, кто снял ремень раньше времени, конечно, не накажут. Экипаж и раньше предупреждал пассажиров о необходимости дождаться окончательной парковки самолета, прежде чем встать с места, но это были крайне вежливые обращения, иначе пришлось бы составить 10-12 протоколов за один рейс", - пояснил Гюрол. Юрист призвал разграничить уголовную и административную ответственность. Что касается уголовной, то согласно статье 15 Уголовно-процессуального кодекса Турции суды страны могут принимать решения относительно преступлений, совершенных на борту самолетов с турецким флагом, сообщил Гюрол. "Исходя из этого, турецкие суды могут принять решение в отношении иностранца, который нарушил правила на борту турецкого самолета, к нему могут быть применены санкции", - заявил адвокат. По его мнению, благодаря новой мере пассажиры будут быстрее и "культурнее" покидать самолет. "Немало пожилых людей и женщин с детьми жаловались на тех, кто старается быстрее всех выйти из самолета, в итоге физически слабые выходят последними", - отметил Гюрол.
https://ria.ru/20250519/rosaviatsija-2017746892.html
https://ria.ru/20190223/1551269253.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132426/03/1324260346_124:0:1877:1315_1920x0_80_0_0_ae26220d05a6ff339742a1642614ac1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Туризм
Адвокат рассказал о штрафах для авиапассажиров в Турции
Гюрол: штрафы турецких авиакомпаний к спешащим на выход коснутся и иностранцев
СТАМБУЛ, 21 мая - РИА Новости, Заман Рамазанов. Санкции турецких авиакомпаний по отношению к пассажирам, спешащим встать с места до полной остановки двигателя самолета, могут коснуться и иностранцев, сообщил РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол.
Встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф и внесение в "черный список" компании, следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции. Согласно документу, разосланному турецким авиакомпаниям и действующему со 2 мая, Управление посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах в связи с тем, что отмечено значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло.
"Каждый случай будет трактоваться по-своему. Каждого, кто снял ремень раньше времени, конечно, не накажут. Экипаж и раньше предупреждал пассажиров о необходимости дождаться окончательной парковки самолета, прежде чем встать с места, но это были крайне вежливые обращения, иначе пришлось бы составить 10-12 протоколов за один рейс", - пояснил Гюрол.
Юрист призвал разграничить уголовную и административную ответственность. Что касается уголовной, то согласно статье 15 Уголовно-процессуального кодекса Турции суды страны могут принимать решения относительно преступлений, совершенных на борту самолетов с турецким флагом, сообщил Гюрол.
«
"Исходя из этого, турецкие суды могут принять решение в отношении иностранца, который нарушил правила на борту турецкого самолета, к нему могут быть применены санкции", - заявил адвокат.
По его мнению, благодаря новой мере пассажиры будут быстрее и "культурнее" покидать самолет. "Немало пожилых людей и женщин с детьми жаловались на тех, кто старается быстрее всех выйти из самолета, в итоге физически слабые выходят последними", - отметил Гюрол.