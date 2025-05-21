https://ria.ru/20250521/turtsiya-2018158881.html

Адвокат рассказал о штрафах для авиапассажиров в Турции

Адвокат рассказал о штрафах для авиапассажиров в Турции - РИА Новости, 21.05.2025

Адвокат рассказал о штрафах для авиапассажиров в Турции

Санкции турецких авиакомпаний по отношению к пассажирам, спешащим встать с места до полной остановки двигателя самолета, могут коснуться и иностранцев, сообщил... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T04:01:00+03:00

2025-05-21T04:01:00+03:00

2025-05-21T04:01:00+03:00

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СТАМБУЛ, 21 мая - РИА Новости, Заман Рамазанов. Санкции турецких авиакомпаний по отношению к пассажирам, спешащим встать с места до полной остановки двигателя самолета, могут коснуться и иностранцев, сообщил РИА Новости основатель юридической фирмы, адвокат Джандаш Гюрол. Встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф и внесение в "черный список" компании, следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции. Согласно документу, разосланному турецким авиакомпаниям и действующему со 2 мая, Управление посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах в связи с тем, что отмечено значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло. "Каждый случай будет трактоваться по-своему. Каждого, кто снял ремень раньше времени, конечно, не накажут. Экипаж и раньше предупреждал пассажиров о необходимости дождаться окончательной парковки самолета, прежде чем встать с места, но это были крайне вежливые обращения, иначе пришлось бы составить 10-12 протоколов за один рейс", - пояснил Гюрол. Юрист призвал разграничить уголовную и административную ответственность. Что касается уголовной, то согласно статье 15 Уголовно-процессуального кодекса Турции суды страны могут принимать решения относительно преступлений, совершенных на борту самолетов с турецким флагом, сообщил Гюрол. "Исходя из этого, турецкие суды могут принять решение в отношении иностранца, который нарушил правила на борту турецкого самолета, к нему могут быть применены санкции", - заявил адвокат. По его мнению, благодаря новой мере пассажиры будут быстрее и "культурнее" покидать самолет. "Немало пожилых людей и женщин с детьми жаловались на тех, кто старается быстрее всех выйти из самолета, в итоге физически слабые выходят последними", - отметил Гюрол.

https://ria.ru/20250519/rosaviatsija-2017746892.html

https://ria.ru/20190223/1551269253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, турция, туризм