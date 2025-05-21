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Тульский губернатор заявил об ограничении мобильного интернета - РИА Новости, 21.05.2025
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16:19 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/tula-2018285145.html
Тульский губернатор заявил об ограничении мобильного интернета
Тульский губернатор заявил об ограничении мобильного интернета - РИА Новости, 21.05.2025
Тульский губернатор заявил об ограничении мобильного интернета
Решение о временном отключении мобильного интернета в Тульской области принимается ради безопасности всех жителей, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:19:00+03:00
2025-05-21T16:19:00+03:00
общество
липецкая область
тульская область
игорь артамонов
дмитрий миляев
билайн
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ТУЛА, 21 мая – РИА Новости. Решение о временном отключении мобильного интернета в Тульской области принимается ради безопасности всех жителей, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Друзья, мы уже не в первый раз сталкиваемся с ограничениями мобильного интернета. Сегодня ситуация повторилась. Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей. Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны", - написал он.По словам Миляева, стационарный интернет и Wi-Fi в регионе работают в штатном режиме.Ранее в среду губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в регионе временно отключили мобильный интернет в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка. В компании "Билайн" РИА Новости заявили, что сейчас мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам.
https://ria.ru/20250521/internet-2018197887.html
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общество, липецкая область, тульская область, игорь артамонов, дмитрий миляев, билайн
Общество, Липецкая область, Тульская область, Игорь Артамонов, Дмитрий Миляев, Билайн
Тульский губернатор заявил об ограничении мобильного интернета

Тульский губернатор заявил об ограничении мобильного интернета ради безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев
Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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ТУЛА, 21 мая – РИА Новости. Решение о временном отключении мобильного интернета в Тульской области принимается ради безопасности всех жителей, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
"Друзья, мы уже не в первый раз сталкиваемся с ограничениями мобильного интернета. Сегодня ситуация повторилась. Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей. Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны", - написал он.
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В Липецкой области временно отключили мобильный интернет
Вчера, 10:15
По словам Миляева, стационарный интернет и Wi-Fi в регионе работают в штатном режиме.
Ранее в среду губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в регионе временно отключили мобильный интернет в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка. В компании "Билайн" РИА Новости заявили, что сейчас мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам.
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ОбществоЛипецкая областьТульская областьИгорь АртамоновДмитрий МиляевБилайн
 
 
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