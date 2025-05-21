https://ria.ru/20250521/tula-2018285145.html

Тульский губернатор заявил об ограничении мобильного интернета

Тульский губернатор заявил об ограничении мобильного интернета - РИА Новости, 21.05.2025

Тульский губернатор заявил об ограничении мобильного интернета

Решение о временном отключении мобильного интернета в Тульской области принимается ради безопасности всех жителей, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:19:00+03:00

2025-05-21T16:19:00+03:00

2025-05-21T16:19:00+03:00

общество

липецкая область

тульская область

игорь артамонов

дмитрий миляев

билайн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966390037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6ea501ddb40e576c97ad39ca554663c.jpg

ТУЛА, 21 мая – РИА Новости. Решение о временном отключении мобильного интернета в Тульской области принимается ради безопасности всех жителей, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Друзья, мы уже не в первый раз сталкиваемся с ограничениями мобильного интернета. Сегодня ситуация повторилась. Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей. Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны", - написал он.По словам Миляева, стационарный интернет и Wi-Fi в регионе работают в штатном режиме.Ранее в среду губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в регионе временно отключили мобильный интернет в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка. В компании "Билайн" РИА Новости заявили, что сейчас мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам.

https://ria.ru/20250521/internet-2018197887.html

https://ria.ru/20250521/pvo-2018283677.html

липецкая область

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, липецкая область, тульская область, игорь артамонов, дмитрий миляев, билайн