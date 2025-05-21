https://ria.ru/20250521/tsik-2018154575.html
Член ЦИК оценил возможность работы зарубежных наблюдателей в России
Член ЦИК оценил возможность работы зарубежных наблюдателей в России - РИА Новости, 21.05.2025
Член ЦИК оценил возможность работы зарубежных наблюдателей в России
Центральная избирательная комиссия России остается открытой для международных наблюдателей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:46:00+03:00
2025-05-21T02:46:00+03:00
2025-05-21T02:46:00+03:00
россия
игорь борисов
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147690/41/1476904105_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7f5d69559b633ae2be38409dc63bccf5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России остается открытой для международных наблюдателей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада на электоральные процедуры, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Игорь Борисов. "Остаемся открытыми, несмотря на продолжающееся беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада на наши электоральные процедуры и нападок на наш электоральный суверенитет", - сказал член ЦИК в разговоре с агентством, отвечая на вопрос о том, планируется ли приглашать на выборы депутатов Госдумы в 2026 году международных наблюдателей. Он также отметил, что Россия открыта для зарубежных наблюдателей в разных формах. По его словам, речь идет и об официальных приглашениях, и об общественных организациях, которые направляют своих профильных экспертов.
https://ria.ru/20250129/sovfed-1996059587.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147690/41/1476904105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6ed1ccf7da4ce4cfe073c82e4e5ca6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь борисов, госдума рф, политика
Россия, Игорь Борисов, Госдума РФ, Политика
Член ЦИК оценил возможность работы зарубежных наблюдателей в России
Член ЦИК Борисов: ведомство остается открытым для международных наблюдателей