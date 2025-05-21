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Член ЦИК оценил возможность работы зарубежных наблюдателей в России - РИА Новости, 21.05.2025
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Член ЦИК оценил возможность работы зарубежных наблюдателей в России
Член ЦИК оценил возможность работы зарубежных наблюдателей в России - РИА Новости, 21.05.2025
Член ЦИК оценил возможность работы зарубежных наблюдателей в России
Центральная избирательная комиссия России остается открытой для международных наблюдателей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:46:00+03:00
2025-05-21T02:46:00+03:00
россия
игорь борисов
госдума рф
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России остается открытой для международных наблюдателей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада на электоральные процедуры, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Игорь Борисов. "Остаемся открытыми, несмотря на продолжающееся беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада на наши электоральные процедуры и нападок на наш электоральный суверенитет", - сказал член ЦИК в разговоре с агентством, отвечая на вопрос о том, планируется ли приглашать на выборы депутатов Госдумы в 2026 году международных наблюдателей. Он также отметил, что Россия открыта для зарубежных наблюдателей в разных формах. По его словам, речь идет и об официальных приглашениях, и об общественных организациях, которые направляют своих профильных экспертов.
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россия, игорь борисов, госдума рф, политика
Россия, Игорь Борисов, Госдума РФ, Политика
Член ЦИК оценил возможность работы зарубежных наблюдателей в России

Член ЦИК Борисов: ведомство остается открытым для международных наблюдателей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России остается открытой для международных наблюдателей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада на электоральные процедуры, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Игорь Борисов.
"Остаемся открытыми, несмотря на продолжающееся беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада на наши электоральные процедуры и нападок на наш электоральный суверенитет", - сказал член ЦИК в разговоре с агентством, отвечая на вопрос о том, планируется ли приглашать на выборы депутатов Госдумы в 2026 году международных наблюдателей.
Он также отметил, что Россия открыта для зарубежных наблюдателей в разных формах. По его словам, речь идет и об официальных приглашениях, и об общественных организациях, которые направляют своих профильных экспертов.
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