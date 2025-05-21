https://ria.ru/20250521/tsik-2018154575.html

Член ЦИК оценил возможность работы зарубежных наблюдателей в России

Член ЦИК оценил возможность работы зарубежных наблюдателей в России - РИА Новости, 21.05.2025

Член ЦИК оценил возможность работы зарубежных наблюдателей в России

Центральная избирательная комиссия России остается открытой для международных наблюдателей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T02:46:00+03:00

2025-05-21T02:46:00+03:00

2025-05-21T02:46:00+03:00

россия

игорь борисов

госдума рф

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России остается открытой для международных наблюдателей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада на электоральные процедуры, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Игорь Борисов. "Остаемся открытыми, несмотря на продолжающееся беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада на наши электоральные процедуры и нападок на наш электоральный суверенитет", - сказал член ЦИК в разговоре с агентством, отвечая на вопрос о том, планируется ли приглашать на выборы депутатов Госдумы в 2026 году международных наблюдателей. Он также отметил, что Россия открыта для зарубежных наблюдателей в разных формах. По его словам, речь идет и об официальных приглашениях, и об общественных организациях, которые направляют своих профильных экспертов.

https://ria.ru/20250129/sovfed-1996059587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, игорь борисов, госдума рф, политика