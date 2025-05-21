https://ria.ru/20250521/troyka-2018304992.html

Пассажиры автобусов совершили 15,5 млн поездок по "Тройке" в Подмосковье

Пассажиры автобусов совершили 15,5 млн поездок по "Тройке" в Подмосковье - РИА Новости, 21.05.2025

Пассажиры автобусов совершили 15,5 млн поездок по "Тройке" в Подмосковье

Более 15,5 миллиона поездок по транспортным картам "Тройка" совершили в автобусах "Мострансавто" жители и гости Подмосковья с начала 2025 года, сообщает... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:39:00+03:00

2025-05-21T17:39:00+03:00

2025-05-21T17:39:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

карта "тройка"

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 15,5 миллиона поездок по транспортным картам "Тройка" совершили в автобусах "Мострансавто" жители и гости Подмосковья с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Этот показатель почти на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оплаты картами "Тройка" составляют более 14% от общего количества оплат за проезд без учета социальных карт. Ежедневно в среднем пассажиры совершают по картам "Тройка" порядка 110 тысяч поездок. Самыми популярными стали три маршрута. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд картами "Тройка" на маршруте №367 "Константиново – Москва (метро Домодедовская)", на котором этот показатель составил около 332 тысяч поездок. Интенсивный пассажиропоток также зафиксирован на маршруте №386к "Павловский Посад – Москва (метро Партизанская)", здесь отмечено почти 330 тысяч трансакций. Замыкает тройку лидеров маршрут №1202 "Боброво – Москва (метро Бульвар Дмитрия Донского)", где совершено чуть более 210 тысяч поездок с использованием карты "Тройка". Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

https://ria.ru/20250521/podmoskove-2018235433.html

https://ria.ru/20250520/blagoustroystvo-2018081005.html

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московская область (подмосковье), мострансавто, карта "тройка"