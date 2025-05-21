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В московском парке "Москворецкий" обновили прогулочные тропы

В московском парке "Москворецкий" обновили прогулочные тропы - РИА Новости, 26.05.2025

В московском парке "Москворецкий" обновили прогулочные тропы

В столичном парке "Москворецкий" обновили прогулочные тропы и сделали смотровые балконы, а также оборудовали площадки навесами, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-21T16:23:00+03:00

2025-05-21T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В столичном парке "Москворецкий" обновили прогулочные тропы и сделали смотровые балконы, а также оборудовали площадки навесами, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В природно-историческом парке "Москворецкий" на участке набережной Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста обновили прогулочные тропы и сделали смотровые балкончики. Работы провели в рамках благоустройства и реабилитации территории парка. Площадки оборудовали навесами, где можно укрыться от осадков и наслаждаться видами на реку в любую погоду", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время работ по благоустройству смонтировали винтовые опоры без применения тяжелой крупногабаритной техники, что позволило не запечатывать почву и свести к минимуму ущерб естественной среде.

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