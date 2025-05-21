Рейтинг@Mail.ru
В московском парке "Москворецкий" обновили прогулочные тропы - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:23 21.05.2025 (обновлено: 16:24 26.05.2025)
https://ria.ru/20250521/tropy-2019141260.html
В московском парке "Москворецкий" обновили прогулочные тропы
В московском парке "Москворецкий" обновили прогулочные тропы - РИА Новости, 26.05.2025
В московском парке "Москворецкий" обновили прогулочные тропы
В столичном парке "Москворецкий" обновили прогулочные тропы и сделали смотровые балконы, а также оборудовали площадки навесами, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-21T16:23:00+03:00
2025-05-26T16:24:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975504422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2dd092260b619fe32ce4848c264a1786.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В столичном парке "Москворецкий" обновили прогулочные тропы и сделали смотровые балконы, а также оборудовали площадки навесами, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В природно-историческом парке "Москворецкий" на участке набережной Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста обновили прогулочные тропы и сделали смотровые балкончики. Работы провели в рамках благоустройства и реабилитации территории парка. Площадки оборудовали навесами, где можно укрыться от осадков и наслаждаться видами на реку в любую погоду", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время работ по благоустройству смонтировали винтовые опоры без применения тяжелой крупногабаритной техники, что позволило не запечатывать почву и свести к минимуму ущерб естественной среде.
https://realty.ria.ru/20250520/moskva-2018057965.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975504422_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b026e846b96e08f016494baeb4e592a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
В московском парке "Москворецкий" обновили прогулочные тропы

В парке "Москворецкий" обновили прогулочные тропы и сделали смотровые балконы

© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства Территория парка "Москворецкий"
Территория парка Москворецкий - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
Территория парка "Москворецкий". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В столичном парке "Москворецкий" обновили прогулочные тропы и сделали смотровые балконы, а также оборудовали площадки навесами, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В природно-историческом парке "Москворецкий" на участке набережной Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста обновили прогулочные тропы и сделали смотровые балкончики. Работы провели в рамках благоустройства и реабилитации территории парка. Площадки оборудовали навесами, где можно укрыться от осадков и наслаждаться видами на реку в любую погоду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время работ по благоустройству смонтировали винтовые опоры без применения тяжелой крупногабаритной техники, что позволило не запечатывать почву и свести к минимуму ущерб естественной среде.
Модернизация трамвайных путей в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
На Тургеневской площади в Москве реконструируют трамвайные пути
20 мая, 14:35
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала