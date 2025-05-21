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В Ельце ввели режим воздушной опасности
В Ельце ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 21.05.2025
В Ельце ввели режим воздушной опасности
Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком муниципальном районе Липецкой области во среду вечером, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:27:00+03:00
2025-05-21T23:27:00+03:00
2025-05-21T23:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
елец
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком муниципальном районе Липецкой области во среду вечером, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 7.01 мск среды. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого МР", - написал Артамонов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елец, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Ельце ввели режим воздушной опасности
В Ельце и Елецком районе Липецкой области ввели режим воздушной опасности