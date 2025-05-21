https://ria.ru/20250521/trevoga-2018360558.html

В Ельце ввели режим воздушной опасности

В Ельце ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 21.05.2025

В Ельце ввели режим воздушной опасности

Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком муниципальном районе Липецкой области во среду вечером, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T23:27:00+03:00

2025-05-21T23:27:00+03:00

2025-05-21T23:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

елец

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком муниципальном районе Липецкой области во среду вечером, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 7.01 мск среды. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого МР", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

елец

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, елец, липецкая область, игорь артамонов