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В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников
В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.05.2025
В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T07:34:00+03:00
2025-05-21T07:34:00+03:00
2025-05-21T07:34:00+03:00
происшествия
оренбургская область
евгений солнцев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. Опасность была объявлена в 4.40 мск, она продлилась 2 часа 41 минуту. "С 09.00 местного времени (7.00 мск) отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области", - написал он.
https://ria.ru/20250409/pvo-2010154846.html
оренбургская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, евгений солнцев
Происшествия, Оренбургская область, Евгений Солнцев
В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников
Солнцев: в Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников