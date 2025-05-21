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В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 21.05.2025
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
Желтый уровень воздушной опасности объявлен на всей территории Липецкой области, сообщило ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T07:30:00+03:00
2025-05-21T07:30:00+03:00
2025-05-21T07:33:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности объявлен на всей территории Липецкой области, сообщило ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, безопасность
Липецкая область, Россия, Безопасность