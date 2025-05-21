https://ria.ru/20250521/trevoga-2018169358.html

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 21.05.2025

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности

Желтый уровень воздушной опасности объявлен на всей территории Липецкой области, сообщило ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T07:30:00+03:00

2025-05-21T07:30:00+03:00

2025-05-21T07:33:00+03:00

липецкая область

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности объявлен на всей территории Липецкой области, сообщило ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, россия, безопасность