https://ria.ru/20250521/trevoga-2018160504.html

В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников

В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 21.05.2025

В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T04:50:00+03:00

2025-05-21T04:50:00+03:00

2025-05-21T04:50:00+03:00

оренбургская область

евгений солнцев

безопасность

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. "Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

оренбургская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

оренбургская область, евгений солнцев, безопасность