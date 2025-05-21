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"Этого не будет": в США жестко ответили на требования Европы по Украине - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:23 21.05.2025 (обновлено: 14:44 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/trebovaniya-2018166438.html
"Этого не будет": в США жестко ответили на требования Европы по Украине
"Этого не будет": в США жестко ответили на требования Европы по Украине - РИА Новости, 21.05.2025
"Этого не будет": в США жестко ответили на требования Европы по Украине
Требования Европы по Украине не имеют даже шанса на осуществление, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:23:00+03:00
2025-05-21T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Требования Европы по Украине не имеют даже шанса на осуществление, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube."Европейцам нужно, чтобы у Украины были нерушимые связи с такой стремительно умирающей структурой, как НАТО. Они хотят отправить туда войска, иметь полный контроль над киевским режимом. Но этого не будет, это невозможно", — считает Макгрегор.Полковник также отметил, что у самой Европы сейчас большие финансовые проблемы, и невозможно предсказать, что произойдет, если становление мирного процесса затянется. Поэтому, по его словам, европейские политики пытаются ставить России ультиматумы, которые не имеют ничего общего с реальностью.В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
https://ria.ru/20250521/beseda-2018163455.html
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в мире, европа, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Россия, НАТО
"Этого не будет": в США жестко ответили на требования Европы по Украине

Полковник Макгрегор: требования Европы по Украине неосуществимы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Требования Европы по Украине не имеют даже шанса на осуществление, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.
"Европейцам нужно, чтобы у Украины были нерушимые связи с такой стремительно умирающей структурой, как НАТО. Они хотят отправить туда войска, иметь полный контроль над киевским режимом. Но этого не будет, это невозможно", — считает Макгрегор.
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Полковник также отметил, что у самой Европы сейчас большие финансовые проблемы, и невозможно предсказать, что произойдет, если становление мирного процесса затянется. Поэтому, по его словам, европейские политики пытаются ставить России ультиматумы, которые не имеют ничего общего с реальностью.
В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим и прекращение огня.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
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