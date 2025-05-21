https://ria.ru/20250521/trebovaniya-2018166438.html

"Этого не будет": в США жестко ответили на требования Европы по Украине

"Этого не будет": в США жестко ответили на требования Европы по Украине - РИА Новости, 21.05.2025

"Этого не будет": в США жестко ответили на требования Европы по Украине

Требования Европы по Украине не имеют даже шанса на осуществление, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T06:23:00+03:00

2025-05-21T06:23:00+03:00

2025-05-21T14:44:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Требования Европы по Украине не имеют даже шанса на осуществление, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube."Европейцам нужно, чтобы у Украины были нерушимые связи с такой стремительно умирающей структурой, как НАТО. Они хотят отправить туда войска, иметь полный контроль над киевским режимом. Но этого не будет, это невозможно", — считает Макгрегор.Полковник также отметил, что у самой Европы сейчас большие финансовые проблемы, и невозможно предсказать, что произойдет, если становление мирного процесса затянется. Поэтому, по его словам, европейские политики пытаются ставить России ультиматумы, которые не имеют ничего общего с реальностью.В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.

https://ria.ru/20250521/beseda-2018163455.html

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