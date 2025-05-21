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Трамп назвал исключение России из "Большой восьмерки" ошибкой - РИА Новости, 21.05.2025
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20:37 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/tramp-2018345801.html
Трамп назвал исключение России из "Большой восьмерки" ошибкой
Трамп назвал исключение России из "Большой восьмерки" ошибкой - РИА Новости, 21.05.2025
Трамп назвал исключение России из "Большой восьмерки" ошибкой
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмёрки" (G8). РИА Новости, 21.05.2025
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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмёрки" (G8). "G7 раньше была G8, но, блестяще, они выбросили оттуда Россию. Было бы гораздо лучше, если бы она там осталась", — сказал Трамп на переговорах в Овальном кабинете с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Лидер ЮАР, в свою очередь, воспользовался визитом в Белый дом, чтобы передать США председательство в G20 на фоне заявлений администрации о нежелании участвовать в ноябрьском саммите G20 в африканской стране.
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в мире, россия, сша, дональд трамп, g8, g7
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, G8, G7
Трамп назвал исключение России из "Большой восьмерки" ошибкой

Трамп заявил, что было бы лучше, если бы Россия осталась в G8

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмёрки" (G8).
"G7 раньше была G8, но, блестяще, они выбросили оттуда Россию. Было бы гораздо лучше, если бы она там осталась", — сказал Трамп на переговорах в Овальном кабинете с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Лидер ЮАР, в свою очередь, воспользовался визитом в Белый дом, чтобы передать США председательство в G20 на фоне заявлений администрации о нежелании участвовать в ноябрьском саммите G20 в африканской стране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
СМИ раскрыли, что сказал Трамп европейским лидерам после беседы с Путиным
Вчера, 18:29
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампG8G7
 
 
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