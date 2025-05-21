https://ria.ru/20250521/tramp-2018340727.html
Трамп сохраняет возможность введения санкций против России
Трамп сохраняет возможность введения санкций против России - РИА Новости, 21.05.2025
Трамп сохраняет возможность введения санкций против России
США сохраняют возможность введения санкций против России, но предпочел бы добиться мира на Украине дипломатическим путем, заявил в среду госсекретарь Марко... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:46:00+03:00
2025-05-21T19:46:00+03:00
2025-05-21T20:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США сохраняют возможность введения санкций против России, но предпочел бы добиться мира на Украине дипломатическим путем, заявил в среду госсекретарь Марко Рубио."Президент (Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что у него есть варианты по усилению санкций против России, если это потребуется. Он бы предпочёл, чтобы стороны согласились на мирное соглашение, но если это не сработает, он прекрасно осознаёт возможности разрушительных санкций", - заявил глава американской дипломатии.
https://ria.ru/20250521/kallas-2018177299.html
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Трамп сохраняет возможность введения санкций против России
Рубио: Вашингтон сохраняет возможность введения жестких антироссийских санкций