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Трамп сохраняет возможность введения санкций против России - РИА Новости, 21.05.2025
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19:46 21.05.2025 (обновлено: 20:22 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/tramp-2018340727.html
Трамп сохраняет возможность введения санкций против России
Трамп сохраняет возможность введения санкций против России - РИА Новости, 21.05.2025
Трамп сохраняет возможность введения санкций против России
США сохраняют возможность введения санкций против России, но предпочел бы добиться мира на Украине дипломатическим путем, заявил в среду госсекретарь Марко... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:46:00+03:00
2025-05-21T20:22:00+03:00
россия
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украина
дональд трамп
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США сохраняют возможность введения санкций против России, но предпочел бы добиться мира на Украине дипломатическим путем, заявил в среду госсекретарь Марко Рубио."Президент (Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что у него есть варианты по усилению санкций против России, если это потребуется. Он бы предпочёл, чтобы стороны согласились на мирное соглашение, но если это не сработает, он прекрасно осознаёт возможности разрушительных санкций", - заявил глава американской дипломатии.
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россия, москва, киев, в мире, вашингтон (штат), украина, дональд трамп, санкции в отношении россии
Россия, Москва, Киев, В мире, Вашингтон (штат), Украина, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
Трамп сохраняет возможность введения санкций против России

Рубио: Вашингтон сохраняет возможность введения жестких антироссийских санкций

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США сохраняют возможность введения санкций против России, но предпочел бы добиться мира на Украине дипломатическим путем, заявил в среду госсекретарь Марко Рубио.
"Президент (Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что у него есть варианты по усилению санкций против России, если это потребуется. Он бы предпочёл, чтобы стороны согласились на мирное соглашение, но если это не сработает, он прекрасно осознаёт возможности разрушительных санкций", - заявил глава американской дипломатии.
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Вчера, 09:01
 
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