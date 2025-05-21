https://ria.ru/20250521/tramp-2018340727.html

Трамп сохраняет возможность введения санкций против России

Трамп сохраняет возможность введения санкций против России - РИА Новости, 21.05.2025

Трамп сохраняет возможность введения санкций против России

США сохраняют возможность введения санкций против России, но предпочел бы добиться мира на Украине дипломатическим путем, заявил в среду госсекретарь Марко... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:46:00+03:00

2025-05-21T19:46:00+03:00

2025-05-21T20:22:00+03:00

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дональд трамп

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США сохраняют возможность введения санкций против России, но предпочел бы добиться мира на Украине дипломатическим путем, заявил в среду госсекретарь Марко Рубио."Президент (Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что у него есть варианты по усилению санкций против России, если это потребуется. Он бы предпочёл, чтобы стороны согласились на мирное соглашение, но если это не сработает, он прекрасно осознаёт возможности разрушительных санкций", - заявил глава американской дипломатии.

https://ria.ru/20250521/kallas-2018177299.html

россия

москва

киев

вашингтон (штат)

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