https://ria.ru/20250521/tramp-2018338993.html

Трамп признал, что конфликт на Украине не касается США напрямую

Трамп признал, что конфликт на Украине не касается США напрямую - РИА Новости, 21.05.2025

Трамп признал, что конфликт на Украине не касается США напрямую

Президент США Дональд Трамп признал, что украинский конфликт не касается Штатов напрямую, но Вашингтон готов к действиям для его разрешения. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:43:00+03:00

2025-05-21T19:43:00+03:00

2025-05-21T19:54:00+03:00

сша

в мире

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d72751550a24bd8314bcb9d4366f4d2f.jpg

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что украинский конфликт не касается Штатов напрямую, но Вашингтон готов к действиям для его разрешения."Мы пытаемся помочь. На нас это не влияет: это не наши люди, не наши солдаты, это Украина и Россия", - заявил Трамп в Белом доме.По его словам, США "пытаются добиться разрешения между Россией и Украиной"."Позавчера я два часа разговаривал с (президентом РФ) Владимиром Путиным, думаю, мы добились большого прогресса", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20250521/trebovaniya-2018166438.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин