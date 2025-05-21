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Трамп признал, что конфликт на Украине не касается США напрямую - РИА Новости, 21.05.2025
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19:43 21.05.2025 (обновлено: 19:54 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/tramp-2018338993.html
Трамп признал, что конфликт на Украине не касается США напрямую
Трамп признал, что конфликт на Украине не касается США напрямую - РИА Новости, 21.05.2025
Трамп признал, что конфликт на Украине не касается США напрямую
Президент США Дональд Трамп признал, что украинский конфликт не касается Штатов напрямую, но Вашингтон готов к действиям для его разрешения. РИА Новости, 21.05.2025
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что украинский конфликт не касается Штатов напрямую, но Вашингтон готов к действиям для его разрешения."Мы пытаемся помочь. На нас это не влияет: это не наши люди, не наши солдаты, это Украина и Россия", - заявил Трамп в Белом доме.По его словам, США "пытаются добиться разрешения между Россией и Украиной"."Позавчера я два часа разговаривал с (президентом РФ) Владимиром Путиным, думаю, мы добились большого прогресса", - сказал Трамп.
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сша, в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин
США, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп признал, что конфликт на Украине не касается США напрямую

Трамп заявил, что США готовы к действиям для разрешения украинского конфликта

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что украинский конфликт не касается Штатов напрямую, но Вашингтон готов к действиям для его разрешения.
"Мы пытаемся помочь. На нас это не влияет: это не наши люди, не наши солдаты, это Украина и Россия", - заявил Трамп в Белом доме.
По его словам, США "пытаются добиться разрешения между Россией и Украиной".
"Позавчера я два часа разговаривал с (президентом РФ) Владимиром Путиным, думаю, мы добились большого прогресса", - сказал Трамп.
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СШАВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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