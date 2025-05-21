https://ria.ru/20250521/tramp-2018338993.html
Трамп признал, что конфликт на Украине не касается США напрямую
Трамп признал, что конфликт на Украине не касается США напрямую - РИА Новости, 21.05.2025
Трамп признал, что конфликт на Украине не касается США напрямую
Президент США Дональд Трамп признал, что украинский конфликт не касается Штатов напрямую, но Вашингтон готов к действиям для его разрешения. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:43:00+03:00
2025-05-21T19:43:00+03:00
2025-05-21T19:54:00+03:00
сша
в мире
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d72751550a24bd8314bcb9d4366f4d2f.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что украинский конфликт не касается Штатов напрямую, но Вашингтон готов к действиям для его разрешения."Мы пытаемся помочь. На нас это не влияет: это не наши люди, не наши солдаты, это Украина и Россия", - заявил Трамп в Белом доме.По его словам, США "пытаются добиться разрешения между Россией и Украиной"."Позавчера я два часа разговаривал с (президентом РФ) Владимиром Путиным, думаю, мы добились большого прогресса", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20250521/trebovaniya-2018166438.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_32970526b2dd8a4fee65f164a897b61c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин
США, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп признал, что конфликт на Украине не касается США напрямую
Трамп заявил, что США готовы к действиям для разрешения украинского конфликта