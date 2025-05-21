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Вэнс рассказал, чем руководствуется Трамп в подходе к конфликту на Украине
Вэнс рассказал, чем руководствуется Трамп в подходе к конфликту на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
Вэнс рассказал, чем руководствуется Трамп в подходе к конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп в вопросах урегулирования конфликта на Украине и в целом во внешней политике исходит из гуманитарных соображений, заявил в среду... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:39:00+03:00
2025-05-21T15:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в вопросах урегулирования конфликта на Украине и в целом во внешней политике исходит из гуманитарных соображений, заявил в среду вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс."Есть две вещи, которые меня в нем поражают, — это почти сверхъестественное чутье на людей и сочувствие, которое мотивирует его внешнюю политику. Именно это лежит в основе его подхода к Украине, к Ближнему Востоку, ко многим другим вопросам", — сказал Вэнс в интервью New York Times, комментируя подход президента-республиканца к решению внешнеполитических задач.По его словам, в администрации Трампа такие мотивы рассматриваются как "гуманный подход" в международных вопросах, несмотря на критику со стороны оппонентов.
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в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Вэнс рассказал, чем руководствуется Трамп в подходе к конфликту на Украине
Вэнс: Трамп исходит из гуманитарных соображений в подходе к конфликту на Украине