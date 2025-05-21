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"Называет его другом": на Западе определили нового союзника Трампа - РИА Новости, 21.05.2025
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14:29 21.05.2025 (обновлено: 16:10 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/tramp-2018256217.html
"Называет его другом": на Западе определили нового союзника Трампа
"Называет его другом": на Западе определили нового союзника Трампа - РИА Новости, 21.05.2025
"Называет его другом": на Западе определили нового союзника Трампа
Президент США Дональд Трамп считает турецкого лидера Реджепа Эрдогана своим другом и будущим союзником на глобальном уровне, заявил главный советник Эрдогана... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:29:00+03:00
2025-05-21T16:10:00+03:00
в мире
сша
сирия
саудовская аравия
дональд трамп
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает турецкого лидера Реджепа Эрдогана своим другом и будущим союзником на глобальном уровне, заявил главный советник Эрдогана Чагри Эрхан в интервью американскому журналу Newsweek."Господин Трамп называет его другом. Он хочет, чтобы он стал ключевым игроком как на региональном, так и на глобальном уровне, чтобы сотрудничать с Соединенными Штатами при администрации Трампа", — сказал он.Советник отметил, что обе страны могут извлечь взаимную выгоду из своего взаимодействия в эту новую эпоху.Ранее во время своей ближневосточной поездки Трамп отмечал , что у него прекрасные отношения с Эрдоганом и они друг друга понимают.За последнюю неделю турецкий лидер проявил себя как важный игрок на нескольких геополитических фронтах. Спустя несколько дней после того, как он положил конец 40-летнему противостоянию с Курдской рабочей партией (РПК), Эрдоган, по словам Трампа, убедил его снять санкции с Сирии и даже встретиться с временным лидером страны Ахмадом аль-Шараа во время его визита в Саудовскую Аравию. Также Турция выступает посредником в переговорах между Европой и Ираном по вопросу ядерного оружия и прилагает дипломатические усилия в урегулировании конфликта России и Украины.
https://ria.ru/20250517/ssha-2017557888.html
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сша
сирия
саудовская аравия
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в мире, сша, сирия, саудовская аравия, дональд трамп
В мире, США, Сирия, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
"Называет его другом": на Западе определили нового союзника Трампа

Newsweek: Трамп назвал Эрдогана новым союзником США на глобальном уровне

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает турецкого лидера Реджепа Эрдогана своим другом и будущим союзником на глобальном уровне, заявил главный советник Эрдогана Чагри Эрхан в интервью американскому журналу Newsweek.
"Господин Трамп называет его другом. Он хочет, чтобы он стал ключевым игроком как на региональном, так и на глобальном уровне, чтобы сотрудничать с Соединенными Штатами при администрации Трампа", — сказал он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
США смягчили санкции против Турции, заявил Эрдоган
17 мая, 14:31
Советник отметил, что обе страны могут извлечь взаимную выгоду из своего взаимодействия в эту новую эпоху.
Ранее во время своей ближневосточной поездки Трамп отмечал , что у него прекрасные отношения с Эрдоганом и они друг друга понимают.
За последнюю неделю турецкий лидер проявил себя как важный игрок на нескольких геополитических фронтах. Спустя несколько дней после того, как он положил конец 40-летнему противостоянию с Курдской рабочей партией (РПК), Эрдоган, по словам Трампа, убедил его снять санкции с Сирии и даже встретиться с временным лидером страны Ахмадом аль-Шараа во время его визита в Саудовскую Аравию. Также Турция выступает посредником в переговорах между Европой и Ираном по вопросу ядерного оружия и прилагает дипломатические усилия в урегулировании конфликта России и Украины.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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В миреСШАСирияСаудовская АравияДональд Трамп
 
 
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