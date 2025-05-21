"Называет его другом": на Западе определили нового союзника Трампа
Newsweek: Трамп назвал Эрдогана новым союзником США на глобальном уровне
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает турецкого лидера Реджепа Эрдогана своим другом и будущим союзником на глобальном уровне, заявил главный советник Эрдогана Чагри Эрхан в интервью американскому журналу Newsweek.
"Господин Трамп называет его другом. Он хочет, чтобы он стал ключевым игроком как на региональном, так и на глобальном уровне, чтобы сотрудничать с Соединенными Штатами при администрации Трампа", — сказал он.
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Советник отметил, что обе страны могут извлечь взаимную выгоду из своего взаимодействия в эту новую эпоху.
Ранее во время своей ближневосточной поездки Трамп отмечал , что у него прекрасные отношения с Эрдоганом и они друг друга понимают.
За последнюю неделю турецкий лидер проявил себя как важный игрок на нескольких геополитических фронтах. Спустя несколько дней после того, как он положил конец 40-летнему противостоянию с Курдской рабочей партией (РПК), Эрдоган, по словам Трампа, убедил его снять санкции с Сирии и даже встретиться с временным лидером страны Ахмадом аль-Шараа во время его визита в Саудовскую Аравию. Также Турция выступает посредником в переговорах между Европой и Ираном по вопросу ядерного оружия и прилагает дипломатические усилия в урегулировании конфликта России и Украины.
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