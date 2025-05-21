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Трамп заработал больше 300 миллионов долларов от торгов криптовалютой
Трамп заработал больше 300 миллионов долларов от торгов криптовалютой - РИА Новости, 21.05.2025
Трамп заработал больше 300 миллионов долларов от торгов криптовалютой
Президент Дональд Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты TRUMP в январе,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T03:43:00+03:00
2025-05-21T03:43:00+03:00
2025-05-21T03:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент Дональд Трамп и его союзники заработали больше 300 миллионов долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты TRUMP в январе, сообщает телеканал Newsmax. "С момента запуска токена TRUMP в январе торговая активность принесла президенту Дональду Трампу и его союзникам 324,5 миллиона долларов комиссионных за торговлю", - сообщает телеканал. Уточняется, что из этой суммы 900 тысяч долларов были получены в течение последних двух дней. После объявления о том, что 200 крупнейших держателей криптовалюты TRUMP будут приглашены на ужин с самим Трампом в Вашингтоне, рыночная стоимость монеты увеличилась на 50% - до 2,7 миллиарда долларов. 22 мая в гольф-клубе Трампа в Вашингтоне состоится закрытый ужин с участием президента. Для 25 лидеров рейтинга предусмотрена VIP-встреча с главой государства и экскурсия по Белому дому на следующий день.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп заработал больше 300 миллионов долларов от торгов криптовалютой
Newsmax: Трамп заработал более 300 миллионов долларов с момента запуска TRUMP