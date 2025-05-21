https://ria.ru/20250521/tramp-2018147171.html

Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене

Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене - РИА Новости, 21.05.2025

Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил в госизмене окружение своего предшественника Джо Байдена, которое якобы знало о его проблемах с РИА Новости, 21.05.2025

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2025-05-21T00:26:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил в госизмене окружение своего предшественника Джо Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это. "Они украли президентство, подвергли нас огромной опасности. Это измена на высшем уровне! Они сделали это, чтобы разрушить нашу страну", - написал Трамп. Критике президента США подверглись люди из окружения Байдена, которые, якобы зная о проблемах бывшего американского лидера, воспользовались ими и "открыли границу" для нелегалов. "Джо Байден не был за открытые границы, никогда не говорил об этом", - подчеркнул Трамп. По его словам, в случившемся виноваты "люди, которые знали о его когнитивных нарушениях и завладели устройством для автоматической подписи документов". "Что-то очень серьезное должно случится с этими бандитами-предателями, которые хотели разрушить нашу страну", - добавил он. Накануне Трамп заявил, что и невролог, и терапевт могли осматривать Байдена халатно, поэтому пропустили и умственные проблемы, и онкологию. Байден ранее сообщил о диагностированном раке простаты, хотя ежегодные анализы бывшего президента онкомаркеров не выявляли.

https://ria.ru/20250520/bayden-2018130242.html

https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html

https://ria.ru/20250520/tramp-2018081166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп