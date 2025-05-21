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Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене - РИА Новости, 21.05.2025
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00:26 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/tramp-2018147171.html
Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене
Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене - РИА Новости, 21.05.2025
Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил в госизмене окружение своего предшественника Джо Байдена, которое якобы знало о его проблемах с РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T00:26:00+03:00
2025-05-21T00:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил в госизмене окружение своего предшественника Джо Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это. "Они украли президентство, подвергли нас огромной опасности. Это измена на высшем уровне! Они сделали это, чтобы разрушить нашу страну", - написал Трамп. Критике президента США подверглись люди из окружения Байдена, которые, якобы зная о проблемах бывшего американского лидера, воспользовались ими и "открыли границу" для нелегалов. "Джо Байден не был за открытые границы, никогда не говорил об этом", - подчеркнул Трамп. По его словам, в случившемся виноваты "люди, которые знали о его когнитивных нарушениях и завладели устройством для автоматической подписи документов". "Что-то очень серьезное должно случится с этими бандитами-предателями, которые хотели разрушить нашу страну", - добавил он. Накануне Трамп заявил, что и невролог, и терапевт могли осматривать Байдена халатно, поэтому пропустили и умственные проблемы, и онкологию. Байден ранее сообщил о диагностированном раке простаты, хотя ежегодные анализы бывшего президента онкомаркеров не выявляли.
https://ria.ru/20250520/bayden-2018130242.html
https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене

Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене и призвал к серьезным последствиям

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил в госизмене окружение своего предшественника Джо Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это.
"Они украли президентство, подвергли нас огромной опасности. Это измена на высшем уровне! Они сделали это, чтобы разрушить нашу страну", - написал Трамп.
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20 мая, 20:40
Критике президента США подверглись люди из окружения Байдена, которые, якобы зная о проблемах бывшего американского лидера, воспользовались ими и "открыли границу" для нелегалов.
"Джо Байден не был за открытые границы, никогда не говорил об этом", - подчеркнул Трамп.
По его словам, в случившемся виноваты "люди, которые знали о его когнитивных нарушениях и завладели устройством для автоматической подписи документов".
"Что-то очень серьезное должно случится с этими бандитами-предателями, которые хотели разрушить нашу страну", - добавил он.
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Против жены Байдена могут возбудить дело за жесткое обращение с мужем
20 мая, 16:18
Накануне Трамп заявил, что и невролог, и терапевт могли осматривать Байдена халатно, поэтому пропустили и умственные проблемы, и онкологию.
Байден ранее сообщил о диагностированном раке простаты, хотя ежегодные анализы бывшего президента онкомаркеров не выявляли.
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В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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