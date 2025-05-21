https://ria.ru/20250521/terakt-2018168214.html
Обвиняемый в пособничестве теракту в "Крокусе" лишится статуса ИП
Обвиняемый в пособничестве теракту в "Крокусе" лишится статуса ИП - РИА Новости, 21.05.2025
Обвиняемый в пособничестве теракту в "Крокусе" лишится статуса ИП
Обвиняемый в пособничестве исполнителям теракта в "Крокус сити холле" Алишер Касимов лишится статуса индивидуального предпринимателя (ИП), его счета... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T07:00:00+03:00
2025-05-21T07:00:00+03:00
2025-05-21T07:00:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Обвиняемый в пособничестве исполнителям теракта в "Крокус сити холле" Алишер Касимов лишится статуса индивидуального предпринимателя (ИП), его счета заблокированы, говорится в регистрационных и юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как отмечается в материалах, решения о предстоящем исключении ИП из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей принято на основании пункта 1 статьи 22.4 Федерального закона от 08.08.2001 (№ 129-ФЗ). Согласно закону, основаниями для прекращения предпринимательской деятельности являются истечение 15 месяцев со дня окончания действия патента или непредоставление в течение последних 15 месяцев документов отчетности и сведений о расчетах, а также если индивидуальный предприниматель имеет недоимку и задолженность. Как следует из данных сервиса БИР-аналитика, 16 и 20 мая все операции по счетам Касимова был приостановлены, сумма замороженных средств – 122 тысячи 759 рублей. По данным службы судебных приставов, Касимов имеет задолженность в 54 тысячи 775 рублей. Ранее стало известно еще об одном фигуранте дела по "Крокусу". Он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" и заявлял в суде, что не знал о преступных планах квартиросъемщиков. Накануне суд продлил ему пребывание в СИЗО до 22 ноября. Предположительно, Касимов владел кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе в Московской области. Спустя несколько дней после его задержания оно закрылось. Источник сообщал РИА Новости, что он из-за проблем с уплатой налогов и отчетностью находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20250520/uscherb-2018055015.html
https://ria.ru/20240829/krokus-1969258392.html
https://ria.ru/20250126/sud-1995601134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус
Обвиняемый в пособничестве теракту в "Крокусе" лишится статуса ИП
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Касимов лишится статуса ИП
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Обвиняемый в пособничестве исполнителям теракта в "Крокус сити холле" Алишер Касимов лишится статуса индивидуального предпринимателя (ИП), его счета заблокированы, говорится в регистрационных и юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как отмечается в материалах, решения о предстоящем исключении ИП из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей принято на основании пункта 1 статьи 22.4 Федерального закона от 08.08.2001 (№ 129-ФЗ).
Согласно закону, основаниями для прекращения предпринимательской деятельности являются истечение 15 месяцев со дня окончания действия патента или непредоставление в течение последних 15 месяцев документов отчетности и сведений о расчетах, а также если индивидуальный предприниматель имеет недоимку и задолженность.
Как следует из данных сервиса БИР-аналитика, 16 и 20 мая все операции по счетам Касимова был приостановлены, сумма замороженных средств – 122 тысячи 759 рублей.
По данным службы судебных приставов, Касимов имеет задолженность в 54 тысячи 775 рублей.
Ранее стало известно еще об одном фигуранте дела по "Крокусу". Он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" и заявлял в суде, что не знал о преступных планах квартиросъемщиков. Накануне суд продлил ему пребывание в СИЗО до 22 ноября.
Предположительно, Касимов владел кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе в Московской области. Спустя несколько дней после его задержания оно закрылось. Источник сообщал РИА Новости, что он из-за проблем с уплатой налогов и отчетностью находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.