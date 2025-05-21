https://ria.ru/20250521/terakt-2018168214.html

Обвиняемый в пособничестве теракту в "Крокусе" лишится статуса ИП

Обвиняемый в пособничестве теракту в "Крокусе" лишится статуса ИП - РИА Новости, 21.05.2025

Обвиняемый в пособничестве теракту в "Крокусе" лишится статуса ИП

Обвиняемый в пособничестве исполнителям теракта в "Крокус сити холле" Алишер Касимов лишится статуса индивидуального предпринимателя (ИП), его счета... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T07:00:00+03:00

2025-05-21T07:00:00+03:00

2025-05-21T07:00:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

крокус сити холл

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935863910_0:65:3121:1821_1920x0_80_0_0_3e3ef97b3c885e4109963c84b4098d48.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Обвиняемый в пособничестве исполнителям теракта в "Крокус сити холле" Алишер Касимов лишится статуса индивидуального предпринимателя (ИП), его счета заблокированы, говорится в регистрационных и юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как отмечается в материалах, решения о предстоящем исключении ИП из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей принято на основании пункта 1 статьи 22.4 Федерального закона от 08.08.2001 (№ 129-ФЗ). Согласно закону, основаниями для прекращения предпринимательской деятельности являются истечение 15 месяцев со дня окончания действия патента или непредоставление в течение последних 15 месяцев документов отчетности и сведений о расчетах, а также если индивидуальный предприниматель имеет недоимку и задолженность. Как следует из данных сервиса БИР-аналитика, 16 и 20 мая все операции по счетам Касимова был приостановлены, сумма замороженных средств – 122 тысячи 759 рублей. По данным службы судебных приставов, Касимов имеет задолженность в 54 тысячи 775 рублей. Ранее стало известно еще об одном фигуранте дела по "Крокусу". Он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" и заявлял в суде, что не знал о преступных планах квартиросъемщиков. Накануне суд продлил ему пребывание в СИЗО до 22 ноября. Предположительно, Касимов владел кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе в Московской области. Спустя несколько дней после его задержания оно закрылось. Источник сообщал РИА Новости, что он из-за проблем с уплатой налогов и отчетностью находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20250520/uscherb-2018055015.html

https://ria.ru/20240829/krokus-1969258392.html

https://ria.ru/20250126/sud-1995601134.html

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус