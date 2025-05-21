https://ria.ru/20250521/teplitsy-2018281651.html
Площадь современных теплиц в Липецкой области выросла в 20 раз
Площадь современных теплиц в Липецкой области выросла в 20 раз - РИА Новости, 21.05.2025
Площадь современных теплиц в Липецкой области выросла в 20 раз
Площадь современных теплиц в Липецкой области увеличилась в 20 раз с 2014 года и сейчас превышает 220 гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:00:00+03:00
2025-05-21T16:00:00+03:00
2025-05-21T16:00:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Площадь современных теплиц в Липецкой области увеличилась в 20 раз с 2014 года и сейчас превышает 220 гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, все теплицы, работающие на территории региона, – 4 и 5 поколения. В них с одного квадратного метра можно собрать продукции почти в два раза больше, чем в обычных теплицах. В прошлом году в области произведено порядка 143 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Липецкие аграрии проводят большую работу по изучению потребительских пристрастий, расширению ассортимента и улучшению качества продукции. Артамонов отметил, что регион уже несколько лет удерживает лидерство по производству овощей закрытого грунта в стране. "Сельское хозяйство – одна из ведущих отраслей экономики Липецкой области, в которой мы традиционно по многим показателям занимаем высокие позиции в стране. В частности, это тепличные овощи. Это направление развивается очень хорошими темпами, что не может не радовать", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Площадь современных теплиц в Липецкой области выросла в 20 раз
Площадь современных теплиц в Липецкой области увеличилась в 20 раз
ЛИПЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Площадь современных теплиц в Липецкой области увеличилась в 20 раз с 2014 года и сейчас превышает 220 гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, все теплицы, работающие на территории региона, – 4 и 5 поколения. В них с одного квадратного метра можно собрать продукции почти в два раза больше, чем в обычных теплицах. В прошлом году в области произведено порядка 143 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Липецкие аграрии проводят большую работу по изучению потребительских пристрастий, расширению ассортимента и улучшению качества продукции.
Артамонов отметил, что регион уже несколько лет удерживает лидерство по производству овощей закрытого грунта в стране.
"Сельское хозяйство – одна из ведущих отраслей экономики Липецкой области, в которой мы традиционно по многим показателям занимаем высокие позиции в стране. В частности, это тепличные овощи. Это направление развивается очень хорошими темпами, что не может не радовать", – сказал Артамонов.