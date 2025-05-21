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На одном из предприятий в Техасе произошла утечка хлора

На одном из предприятий в Техасе произошла утечка хлора - РИА Новости, 21.05.2025

На одном из предприятий в Техасе произошла утечка хлора

Тысячи американцев были вынуждены искать убежище в результате утечки хлора на промышленном предприятии Olin, расположенном на юге Техаса, сообщает телеканал... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T04:43:00+03:00

2025-05-21T04:43:00+03:00

2025-05-21T04:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Тысячи американцев были вынуждены искать убежище в результате утечки хлора на промышленном предприятии Olin, расположенном на юге Техаса, сообщает телеканал Newsmax. "Во вторник утром на промышленном объекте в южном Техасе произошла утечка хлора, в результате чего тысячи людей были вынуждены искать убежища," - сообщает телеканал. Несколько школ в городе Фрипорт попали под действие приказа местных властей "оставаться в укрытии" до окончания экстренного положения. В местном полицейском управлении сообщили о "выбросе хлора третьего уровня активности", это означает, что облако газа распространилось за пределы территории завода. По первым сообщениям, на территории завода могли получить травмы несколько человек, но эти сведения не подтвердились. Корпорация Olin, на территории которой произошла утечка, является ведущим производителем и дистрибьютором химических веществ, используемых для изготовления пластмасс, моющих средств и бумаги. Кроме того, она также известна как крупный производитель боеприпасов в США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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