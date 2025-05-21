Рейтинг@Mail.ru
На одном из предприятий в Техасе произошла утечка хлора - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:43 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/tekhas-2018160156.html
На одном из предприятий в Техасе произошла утечка хлора
На одном из предприятий в Техасе произошла утечка хлора - РИА Новости, 21.05.2025
На одном из предприятий в Техасе произошла утечка хлора
Тысячи американцев были вынуждены искать убежище в результате утечки хлора на промышленном предприятии Olin, расположенном на юге Техаса, сообщает телеканал... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T04:43:00+03:00
2025-05-21T04:43:00+03:00
в мире
техас
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_0:92:2500:1498_1920x0_80_0_0_f4b6c81eebdfd5c4e57eca437b0376db.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Тысячи американцев были вынуждены искать убежище в результате утечки хлора на промышленном предприятии Olin, расположенном на юге Техаса, сообщает телеканал Newsmax. "Во вторник утром на промышленном объекте в южном Техасе произошла утечка хлора, в результате чего тысячи людей были вынуждены искать убежища," - сообщает телеканал. Несколько школ в городе Фрипорт попали под действие приказа местных властей "оставаться в укрытии" до окончания экстренного положения. В местном полицейском управлении сообщили о "выбросе хлора третьего уровня активности", это означает, что облако газа распространилось за пределы территории завода. По первым сообщениям, на территории завода могли получить травмы несколько человек, но эти сведения не подтвердились. Корпорация Olin, на территории которой произошла утечка, является ведущим производителем и дистрибьютором химических веществ, используемых для изготовления пластмасс, моющих средств и бумаги. Кроме того, она также известна как крупный производитель боеприпасов в США.
https://ria.ru/20190803/1557134288.html
техас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_191:0:2310:1589_1920x0_80_0_0_ded092783198127c3f92d0913a84ebe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
На одном из предприятий в Техасе произошла утечка хлора

Newsmax: тысячи американцев вынуждены искать убежище из-за утечки хлора в Техасе

© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина на вызове
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Тысячи американцев были вынуждены искать убежище в результате утечки хлора на промышленном предприятии Olin, расположенном на юге Техаса, сообщает телеканал Newsmax.
"Во вторник утром на промышленном объекте в южном Техасе произошла утечка хлора, в результате чего тысячи людей были вынуждены искать убежища," - сообщает телеканал. Несколько школ в городе Фрипорт попали под действие приказа местных властей "оставаться в укрытии" до окончания экстренного положения.
В местном полицейском управлении сообщили о "выбросе хлора третьего уровня активности", это означает, что облако газа распространилось за пределы территории завода. По первым сообщениям, на территории завода могли получить травмы несколько человек, но эти сведения не подтвердились. Корпорация Olin, на территории которой произошла утечка, является ведущим производителем и дистрибьютором химических веществ, используемых для изготовления пластмасс, моющих средств и бумаги. Кроме того, она также известна как крупный производитель боеприпасов в США.
Бассейн - РИА Новости, 1920, 03.08.2019
В Пекине более 60 человек госпитализировали из-за утечки хлора в бассейне
3 августа 2019, 06:24
 
В миреТехасСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала