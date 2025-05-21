На одном из предприятий в Техасе произошла утечка хлора
Newsmax: тысячи американцев вынуждены искать убежище из-за утечки хлора в Техасе
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Тысячи американцев были вынуждены искать убежище в результате утечки хлора на промышленном предприятии Olin, расположенном на юге Техаса, сообщает телеканал Newsmax.
"Во вторник утром на промышленном объекте в южном Техасе произошла утечка хлора, в результате чего тысячи людей были вынуждены искать убежища," - сообщает телеканал. Несколько школ в городе Фрипорт попали под действие приказа местных властей "оставаться в укрытии" до окончания экстренного положения.
В местном полицейском управлении сообщили о "выбросе хлора третьего уровня активности", это означает, что облако газа распространилось за пределы территории завода. По первым сообщениям, на территории завода могли получить травмы несколько человек, но эти сведения не подтвердились. Корпорация Olin, на территории которой произошла утечка, является ведущим производителем и дистрибьютором химических веществ, используемых для изготовления пластмасс, моющих средств и бумаги. Кроме того, она также известна как крупный производитель боеприпасов в США.
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