https://ria.ru/20250521/tatarstan-2018221608.html

Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии на заводе

Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии на заводе - РИА Новости, 21.05.2025

Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии на заводе

Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя республики, который под кураторством представителя украинской стороны прошел обучение и готовил... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:59:00+03:00

2025-05-21T11:59:00+03:00

2025-05-21T11:59:00+03:00

происшествия

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя республики, который под кураторством представителя украинской стороны прошел обучение и готовил диверсию с использованием БПЛА на одном из заводов Казани, сообщает региональное УФСБ. "Управлением ФСБ России по Республике Татарстан пресечена незаконная деятельность участника проукраинских организаций, осуществлявшего подготовку к совершению диверсии с использованием беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, под кураторством неустановленного представителя украинской стороны житель Татарстана 2000 года рождения "в целях осуществления диверсий" прошел обучение основам конспирации, а также изучал способы изготовления взрывных устройств. "Одновременно с этим в период с февраля по октябрь 2024 года злоумышленник подготавливал диверсию с использованием беспилотного летательного аппарата на одном из заводов Казани", - уточняет ведомство. В отношении задержанного возбуждено уголовно дело по статьям "Диверсия" и "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности".

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

https://ria.ru/20250521/agent-2018205905.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)