Рейтинг@Mail.ru
Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии на заводе - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/tatarstan-2018221608.html
Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии на заводе
Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии на заводе - РИА Новости, 21.05.2025
Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии на заводе
Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя республики, который под кураторством представителя украинской стороны прошел обучение и готовил... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:59:00+03:00
2025-05-21T11:59:00+03:00
происшествия
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя республики, который под кураторством представителя украинской стороны прошел обучение и готовил диверсию с использованием БПЛА на одном из заводов Казани, сообщает региональное УФСБ. "Управлением ФСБ России по Республике Татарстан пресечена незаконная деятельность участника проукраинских организаций, осуществлявшего подготовку к совершению диверсии с использованием беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, под кураторством неустановленного представителя украинской стороны житель Татарстана 2000 года рождения "в целях осуществления диверсий" прошел обучение основам конспирации, а также изучал способы изготовления взрывных устройств. "Одновременно с этим в период с февраля по октябрь 2024 года злоумышленник подготавливал диверсию с использованием беспилотного летательного аппарата на одном из заводов Казани", - уточняет ведомство. В отношении задержанного возбуждено уголовно дело по статьям "Диверсия" и "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности".
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
https://ria.ru/20250521/agent-2018205905.html
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии на заводе

Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии под украинским кураторством

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя республики, который под кураторством представителя украинской стороны прошел обучение и готовил диверсию с использованием БПЛА на одном из заводов Казани, сообщает региональное УФСБ.
"Управлением ФСБ России по Республике Татарстан пресечена незаконная деятельность участника проукраинских организаций, осуществлявшего подготовку к совершению диверсии с использованием беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Житель Ингушетии получил пять лет колонии за попытку госизмены
7 февраля 2024, 18:50
По данным УФСБ, под кураторством неустановленного представителя украинской стороны житель Татарстана 2000 года рождения "в целях осуществления диверсий" прошел обучение основам конспирации, а также изучал способы изготовления взрывных устройств.
"Одновременно с этим в период с февраля по октябрь 2024 года злоумышленник подготавливал диверсию с использованием беспилотного летательного аппарата на одном из заводов Казани", - уточняет ведомство.
В отношении задержанного возбуждено уголовно дело по статьям "Диверсия" и "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности".
Задержание в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Задержанный агент Киева признал, что передавал данные о ПВО в Калуге
Вчера, 10:51
 
ПроисшествияРоссияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала