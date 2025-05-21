https://ria.ru/20250521/tatarstan-2018221608.html
Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии на заводе
Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии на заводе - РИА Новости, 21.05.2025
Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии на заводе
Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя республики, который под кураторством представителя украинской стороны прошел обучение и готовил... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:59:00+03:00
2025-05-21T11:59:00+03:00
2025-05-21T11:59:00+03:00
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КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя республики, который под кураторством представителя украинской стороны прошел обучение и готовил диверсию с использованием БПЛА на одном из заводов Казани, сообщает региональное УФСБ. "Управлением ФСБ России по Республике Татарстан пресечена незаконная деятельность участника проукраинских организаций, осуществлявшего подготовку к совершению диверсии с использованием беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, под кураторством неустановленного представителя украинской стороны житель Татарстана 2000 года рождения "в целях осуществления диверсий" прошел обучение основам конспирации, а также изучал способы изготовления взрывных устройств. "Одновременно с этим в период с февраля по октябрь 2024 года злоумышленник подготавливал диверсию с использованием беспилотного летательного аппарата на одном из заводов Казани", - уточняет ведомство. В отношении задержанного возбуждено уголовно дело по статьям "Диверсия" и "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности".
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии на заводе
Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии под украинским кураторством