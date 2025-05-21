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Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области

Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области - РИА Новости, 21.05.2025

Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области

Орловский областной суд на три месяца продлил арест советнику губернатора Сергею Лежневу по делу о мошенничестве из-за сложности расследования и большого объема РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:32:00+03:00

2025-05-21T18:32:00+03:00

2025-05-21T18:32:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Орловский областной суд на три месяца продлил арест советнику губернатора Сергею Лежневу по делу о мошенничестве из-за сложности расследования и большого объема следственных и процессуальных действий, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. Лежнев находится под стражей с мая 2024 года, последний раз Советский районный суд Орла продлевал ему арест в марте. "Двадцать первого мая Орловский областной суд рассмотрел ходатайство руководителя следственной группы о продлении срока содержания под стражей в отношении Лежнева... Суд, исследовав представленный материал, выслушав участников процесса, продлил срок содержания под стражей обвиняемого Лежнева на три месяца", – рассказали агентству в пресс-службе. Там пояснили, что Лежнев и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства, считая возможным избрать в отношении фигуранта более мягкую меру пресечения. Руководитель следственной группы, по данным пресс-службы, указал в обосновании ходатайства о продлении срока ареста на "особую сложность расследования уголовного дела и необходимость выполнения большого объема следственных и процессуальных действий". Лежнева обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения при реконструкции мостов в рамках муниципальных контрактов. По версии следствия, общий ущерб бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", превысил 76 миллионов рублей. Также ему вменяют хищение денег при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу. Также против него возбуждено дело об организации преступного сообщества.

https://ria.ru/20250505/kuban-2014997519.html

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происшествия, орел, орловская область, россия