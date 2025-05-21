https://ria.ru/20250521/sud-2018166904.html
Рыбохозяйство не смогло отсудить коменсацию за гибель форели на Ладоге
Рыбохозяйство не смогло отсудить коменсацию за гибель форели на Ладоге - РИА Новости, 21.05.2025
Рыбохозяйство не смогло отсудить коменсацию за гибель форели на Ладоге
Арбитражный суд Москвы отклонил иск рыбоводческого хозяйства "Органический рост" (Ленинградская область) о взыскании со страховой компании "РСХБ-Страхование"... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:34:00+03:00
2025-05-21T06:34:00+03:00
2025-05-21T06:35:00+03:00
общество
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск рыбоводческого хозяйства "Органический рост" (Ленинградская область) о взыскании со страховой компании "РСХБ-Страхование" около 123 миллионов рублей страхового возмещения ввиду гибели из-за ледохода на Ладожском озере выращиваемой в садках радужной форели, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них отмечается, что в ночь с 7 на 8 февраля 2024 года "ввиду сочетания метеорологических и гидрологических факторов, морфометрических особенностей строения Черемухинского залива" произошло полное разрушение принадлежащих истцу садков, в которых "содержались застрахованные по договору объекты аквакультуры", а именно радужная форель. Разрушение стало следствием "интенсивного динамического воздействия на садки дрейфующих льдин сложной структуры и состава, в том числе шуги". У рыбохозяйства было три договора страхования с ответчиком. По двум из них, которыми были застрахованы отдельно имущество истца ("Классика") и отдельно риск утраты объектов аквакультуры ("Господдержка-Классика"), страховая компания произвела выплаты. Однако ООО "Органический рост" посчитало, что страховщик должен был также выплатить возмещение по третьему договору ("Классика+"), которым был застрахован риск утраты рыбы конкретно вследствие стихийного бедствия, а именно из-за воздействия льда. Суд, отказывая в иске, согласился с доводами ответчика о том, что являющийся предметом спора договор "Классика+" предусматривал только такие стихийные бедствия, как удар молнии, бури, сгонно-нагонные явления, паводок, землетрясение, извержение вулкана, образование внутриводного льда (шуги), сало (поверхностные первичные ледяные образования, состоящие из иглообразных и пластинчатых кристаллов в виде пятен или тонкого сплошного слоя серого цвета). При этом утрата аквакультуры произошла не из-за шуги, а в связи с природным явлением "ледоход", которое не охватывается спорным договором, указал суд, сославшись на выводы нескольких экспертных организаций. В то же время, говорится в решении суда, риск "ледоход" был прямо предусмотрен договором страхования с господдержкой, и по нему ответчик ранее уже произвел выплату страхового возмещения в размере более 46 миллионов рублей. У истца есть месяц на обжалование решения в апелляции.
https://ria.ru/20240827/kaliningrad-1968779844.html
https://ria.ru/20250308/ryba-2003761081.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Рыбохозяйство не смогло отсудить коменсацию за гибель форели на Ладоге
Суд отклонил иск "Органического роста" к РСХБ из-за гибели радужной форели
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск рыбоводческого хозяйства "Органический рост" (Ленинградская область) о взыскании со страховой компании "РСХБ-Страхование" около 123 миллионов рублей страхового возмещения ввиду гибели из-за ледохода на Ладожском озере выращиваемой в садках радужной форели, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них отмечается, что в ночь с 7 на 8 февраля 2024 года "ввиду сочетания метеорологических и гидрологических факторов, морфометрических особенностей строения Черемухинского залива" произошло полное разрушение принадлежащих истцу садков, в которых "содержались застрахованные по договору объекты аквакультуры", а именно радужная форель. Разрушение стало следствием "интенсивного динамического воздействия на садки дрейфующих льдин сложной структуры и состава, в том числе шуги".
У рыбохозяйства было три договора страхования с ответчиком. По двум из них, которыми были застрахованы отдельно имущество истца ("Классика") и отдельно риск утраты объектов аквакультуры ("Господдержка-Классика"), страховая компания произвела выплаты. Однако ООО "Органический рост" посчитало, что страховщик должен был также выплатить возмещение по третьему договору ("Классика+"), которым был застрахован риск утраты рыбы конкретно вследствие стихийного бедствия, а именно из-за воздействия льда.
Суд, отказывая в иске, согласился с доводами ответчика о том, что являющийся предметом спора договор "Классика+" предусматривал только такие стихийные бедствия, как удар молнии, бури, сгонно-нагонные явления, паводок, землетрясение, извержение вулкана, образование внутриводного льда (шуги), сало (поверхностные первичные ледяные образования, состоящие из иглообразных и пластинчатых кристаллов в виде пятен или тонкого сплошного слоя серого цвета).
При этом утрата аквакультуры произошла не из-за шуги, а в связи с природным явлением "ледоход", которое не охватывается спорным договором, указал суд, сославшись на выводы нескольких экспертных организаций. В то же время, говорится в решении суда, риск "ледоход" был прямо предусмотрен договором страхования с господдержкой, и по нему ответчик ранее уже произвел выплату страхового возмещения в размере более 46 миллионов рублей. У истца есть месяц на обжалование решения в апелляции.