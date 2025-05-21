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В Приморье произошла стычка между мигрантами на стройке - РИА Новости, 21.05.2025
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13:19 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/stychka-2018239586.html
В Приморье произошла стычка между мигрантами на стройке
В Приморье произошла стычка между мигрантами на стройке - РИА Новости, 21.05.2025
В Приморье произошла стычка между мигрантами на стройке
Конфликт между двумя группами иностранных рабочих на стройке в Арсеньеве Приморского края произошел из-за языкового барьера и отсутствия переводчика, сообщили... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:19:00+03:00
2025-05-21T13:19:00+03:00
происшествия
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Конфликт между двумя группами иностранных рабочих на стройке в Арсеньеве Приморского края произошел из-за языкового барьера и отсутствия переводчика, сообщили журналистам в региональном УМВД РФ. В соцсетях разошлось видео со стройки, где происходит стычка между рабочими, участвуют около двух десятков человек, некоторые хватаются за металлические пруты, прорабы пытаются их разнять. "В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как между мужчинами происходит конфликт на одной из строительных площадок. Установлено, что 15 мая в Арсеньеве между рабочими произошел конфликт из-за недопонимания в языках, а также отсутствия переводчика. Нарушений миграционного законодательства не установлено", - сообщили в УМВД. В полицию сообщений о драке и телефонограмм из медицинских учреждений не поступало. Проводится проверка, добавили в УМВД.
https://ria.ru/20250415/peterburg-2011366975.html
https://ria.ru/20250226/migrant-2001828776.html
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происшествия, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье произошла стычка между мигрантами на стройке

В Приморье произошла стычка между мигрантами на стройке из-за языкового барьера

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Конфликт между двумя группами иностранных рабочих на стройке в Арсеньеве Приморского края произошел из-за языкового барьера и отсутствия переводчика, сообщили журналистам в региональном УМВД РФ.
В соцсетях разошлось видео со стройки, где происходит стычка между рабочими, участвуют около двух десятков человек, некоторые хватаются за металлические пруты, прорабы пытаются их разнять.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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"В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как между мужчинами происходит конфликт на одной из строительных площадок. Установлено, что 15 мая в Арсеньеве между рабочими произошел конфликт из-за недопонимания в языках, а также отсутствия переводчика. Нарушений миграционного законодательства не установлено", - сообщили в УМВД.
В полицию сообщений о драке и телефонограмм из медицинских учреждений не поступало. Проводится проверка, добавили в УМВД.
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ПроисшествияПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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