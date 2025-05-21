https://ria.ru/20250521/studenty-2018151447.html

Глава СПЧ призвал запретить писать курсовые с помощью нейросетей

Глава СПЧ призвал запретить писать курсовые с помощью нейросетей - РИА Новости, 21.05.2025

Глава СПЧ призвал запретить писать курсовые с помощью нейросетей

Необходимо запретить использовать искусственный интеллект при написании студентами курсовых работ, нейросети могут выступать только в качестве поисковика,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T01:43:00+03:00

2025-05-21T01:43:00+03:00

2025-05-21T01:43:00+03:00

общество

технологии

россия

валерий фадеев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Необходимо запретить использовать искусственный интеллект при написании студентами курсовых работ, нейросети могут выступать только в качестве поисковика, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Запретить писать курсовые с помощью нейросетей нужно. Тут уже технологии преподавателей, они должны уметь это делать. Нейросети могут помочь, в качестве поисковика квалифицированного выступать, никто же не может это запретить", - сказал глава СПЧ. Он также отметил, что нейросети сейчас создают тексты такого высокого качества, что не каждый преподаватель сможет отличить их от человеческого текста. "Вот это проблема", - подчеркнул Фадеев. Он также обратил внимание на то, что тексты, на основе которых работают нейросети, в основном были созданы на Западе. "Массив данных, массив текстов, с которыми работают нейросети, он гигантский. Наша доля там минимальна. Вот в чем проблема - массив в основном западный. Это и не плохо, и не хорошо, вот он такой. Бороться с этим запретами невозможно, это можно исправить только образованием… Студенты сами должны хотеть учиться. Если они не хотят учиться, то не надо их учить", - добавил Фадеев. Ранее председатель СПЧ заявлял, что некоторые нейросети противоречат статье 29 Конституции Российской Федерации о свободе мысли и слова, поскольку они создают идеологизированные тексты в духе западного нарратива и цензурируют информацию.

https://ria.ru/20240812/ii-1965592591.html

https://ria.ru/20240909/neyroset-1971507866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, валерий фадеев